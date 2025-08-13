Fährfahrt mit Fellnase

Wer mit seinem Hund nach Mallorca will, muss sich während der Überfahrt auf der Fähre meistens von ihm trennen. Symbolfoto. / Nele Bendgens

Eine Fährfahrt — das klingt nach: ein paar Stündchen auf einem Dampfer, ist aber in Wahrheit eine ganz eigene Welt. Erst rollt man am Hafen von Alcúdia mit dem Auto in den Bauch des Schiffs, der immer so streng nach Gummi riecht. Und Diesel. Oben an Deck vermischt sich alles: salzige Luft, Kaffeeduft, Leute mit Rucksäcken, die aussehen, als hätten sie ihr halbes Leben eingepackt. Wer clever ist, bucht eine Kabine. Wer es nicht tut, kämpft gegen zugewiesene Ledersessel.

Hunde reisen noch unbequemer. Sie müssen in enge Boxen, überall Brummen und Hitze. Kein Tierfreund will seine Fellnase dort lassen. Ich habe verzweifelte Menschen beobachtet, die noch beim Abgeben weinten, weil ihr vierpfotiger Schatz so untröstlich winselte.

Auch für Hunde gibt es eine Klassengesellschaft

Beim letzten Mal (nach Barcelona) traf ich ein Paar, vielleicht Mitte fünfzig, mit einem Golden Retriever. Der Hund blieb die ganze Zeit bei ihnen, schnupperte an der Reling und trank Wasser aus einem lilafarbenen Kunststoffspender. Ich fragte: „Wie geht das? Muss er nicht in den fürchterlich anmutenden Zwinger?“ Sie grinsten. „Nur ‚normale' Hunde. Unserer ist ein Assistenzhund. Da gilt eine Ausnahme.“

Ich sagte: „Glück für ihn.“ Sie sagte: „Und für uns.“ Er sagte: „Er hat uns durch schwere Jahre gebracht.“ Ich nickte. „Er ist kein Hund. Eher ein Teil unseres Nervensystems.“ Dann strahlten wir „Toni“ an. So, wie man lacht, wenn man sofort weiß, dass es stimmt.

Wenn ich wieder (Jolly, ich vermisse dich!) einen Hund hätte, würde ich alles tun, um auch diesen Status zu bekommen. Einfach, weil ich wüsste, dass mein Hund sich fürchtet, allein in einem Käfig. Jeder wünscht sich doch, dass sein Tier bei ihm sein darf. Dass es sieht, wie die Sonne über dem Meer aufgeht. Und vielleicht auch, dass es einen selbst anschaut in dem Moment. Als wollte es sagen: „Wir zwei, wir schaffen das. Hauptsache wir sind zusammen.“

