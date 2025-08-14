Botschafter des Escursac

Der Begriff “Garagenwinzer“ wird weltweit bei besonders kleinen Weingütern verwendet. “Klein” hat jedoch in verschiedenen Weinländern sehr unterschiedliche Bedeutung. In Chile, wo die Durchschnittsgröße einer Bodega mehrere hundert Hektar beträgt, nennen sich Unternehmen mit 50 Hektar Weinbergen garage winery. Auf Mallorca würden sie zu den größten Erzeugern gehören. Niemand jedoch würde abstreiten, dass es sich bei Soca Rel um ein Garagen-Weingut handelt. Das kleine Gebäude nämlich, östlich von Consell und Binissalem gelegen, sieht von außen wirklich aus wie eine Garage. Und Eigentümer Pep Rodriguez, der 2015 seinen ersten Weinberg gepflanzt hat, besitzt gerade mal dreieinhalb Hektar Reben.

Mallorquinische Weinsorten mit exzellentem Geschmack

Übergehen darf man Soca Rel aber keinesfalls, weil die Weine wie nur wenige andere zeigen, dass die mallorquinischen Sorten eben doch exzellente Tropfen ergeben können, wenn man es versteht, ihre subtile Finesse herauszukitzeln. MantoNegro und Escursac entwickeln bei Pep seidige Tiefe, die man sonst nur von guten Pinot Noirs kennt.

Der Weinbau war ihm nicht in die Wiege gelegt, erzählt der bedächtige 50-Jährige mit den langen schwarzen Haaren und dem leicht ergrauten Vollbart: „ Mein Vater war Automechaniker, meine Mutter Putzfrau. Ich bin kein Önologe, sondern Winzer.“ Erst als er bei José Ferrer anfing, wo er seit 27 Jahren im Außenbetrieb arbeitet, habe er sich wirklich dem Wein angenähert. 2008 probierte er das Weinmachen erstmals selbst. Sein Ziel heute: hochwertige Weine mit autochthonen Reben. Neben MantoNegro und Escursac gefallen ihm auch Fogoneu mallorquin, Mancès de Tibús oder Esperó de Gall. Letzterer habe Stil, Tannin und Säure, Escursac jedoch sei für Mallorca „die Rebsorte der Zukunft“. Dabei existieren weniger als 20 Hektar davon.

Label der Garagenwinzer- Bodega Soca Rel / Soca Rel

Marktunabhängiger Weinanbau

„Es ist eher ein Vorteil, dass ich vom Markt nichts verstehe, weil ich meine Entscheidungen davon unabhängig treffe“, sagt Pep. Er arbeitet ökologisch und pflanzt seine Weinberge traditionell „en vaso“. Zwischen den Reben wachsen Olivenbäume, die Schatten spenden und die Rebwurzeln in die Tiefe zwingen. Stress versucht er zu vermeiden: „Das kann anderswo sinnvoll sein, auf Mallorca haben die Reben von alleine genug Stress.“ Er erntet relativ früh und vergärt nur mit eigenen Hefen, die er vor der Ernte durch Angären eines Mostes gewinnt. Ausbau im Holz gibt es nur selten. Jeder einzelne seiner Handgriffe ist überlegt. Soca Rel-Rotweine sind hellrot wie manche Rosados. Starkes Extrahieren oder Pressen verfälsche die Eigenart der fragilen Sorten, sagt er.

Ein – für seine Qualität preiswertes – Musterbeispiel ist der Verschnitt von Manto Negro und Escursac. Ohne Holzeinfluss ausgebaut, besticht er mit filigranem Duft von Himbeeren, Feigen und etwas Brotkruste sowie durch außergewöhnliche Zartheit und Geschmackstiefe. Auf Besuche ist Pep nicht eingerichtet. Es lohnt sich, seine Weine in Läden oder Restaurants zu suchen.

Informationen Der Wein: 2023 Escursac/Manto Negro, Soca Rel. Die Flasche kostet 18,50 Euro. Kontakt zum Winzer: socarelvinyovol@gmail.com Der Wein ist beispielsweise zu kaufen bei: solodevino.com

Jürgen Mathäß, Fachjournalist und Spanien-Experte, ist Autor des Buches „Mallorca & Wein“

