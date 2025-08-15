Mallorca – kein Paradies für Katzen

Im September 2023 hat die spanische Regierung ein neues Tierschutzgesetz für das gesamte spanische Staatsgebiet erlassen, das unter anderem die unkontrollierte Vermehrung von Haustieren verbietet. Aber hat dieses Gesetz nun dafür gesorgt, dass es weniger wilde Katzen auf Mallorca gibt? Nein – natürlich nicht.

Warum? Das fragte ich gerade meine Tierärztin in Sóller, der ich letzte Woche eine uns zugelaufene Katze zur Sterilisation gebracht habe. „Viele können sich die Sterilisation schlichtweg nicht leisten. Den Gemeinden steht zwar ein gewisser Betrag zur Subventionierung zur Verfügung, aber der ist viel zu gering und bereits in den ersten Monaten des Jahres aufgebraucht! Dann ist es günstiger und leichter die Babykatzen auszusetzen.“

Warum keine Sterilisationskampagne?

Beliebte Orte um die Jungkatzen loszuwerden, sind die bestehenden Katzenkolonien. Maxi Lange ist 1. Vorsitzende von Baldea, dem Dachverband der mallorquinischen Tierschutzvereine. „Das stellt ein großes Problem dar. Die Katzen an den Fütterungsstellen vertreiben die neuen Artgenossen meist. Dann kann man sie nicht mehr einfangen und sterilisieren“, so Lange.

Ein weiteres Problem: Die Tierärzte auf der Insel haben nur gewisse Kapazitäten, und die sind längst ausgereizt. „Wir bräuchten dringend ein staatliches Sterilisationszentrum, das inselübergreifend agiert“, ergänzt die Tierschützerin. Baldea betreibt übrigens das einzige Sterilisationsmobil auf der Insel. „Pro Jahr können wir so etwa 1500 Katzen sterilisieren“, sagt Lange. Aber warum gibt es eigentlich nur eines von diesen mobilen Einsatzfahrzeugen und warum werden die nicht vom Inselrat gefördert? Das wäre doch mal ein sinnvoller Anfang.

Ein Teil der Touristensteuer sollte meiner Meinung nach für eine groß angelegte Sterilisationskampagne reserviert werden. Vielleicht kann aus diesem Topf ja auch das Futter für die Katzenkolonien bezahlt werden, denn das müssen die freiwilligen Betreuer bislang selber zahlen!

