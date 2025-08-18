Warum auf Mallorca niemand etwas gegen den Wassermangel unternehmen will

Wasser sparen ist eine Aufgabe, die uns alle betrifft. Das ist klar. Doch die Frage sollte erlaubt sein, warum so ein Bohei darum gemacht wird, wenn der Wasserhahn beim Zähneputzen eine Zehntelsekunde länger läuft. Auf der Gegenseite schert sich die Regierung kaum darum, vor der eigenen Haustür zu kehren. In manchen Gemeinden versickert die Hälfte des verfügbaren Leitungswassers im Boden, weil die Rohre undicht sind. Seit Jahrzehnten ist das so. Tolo Deyà, Wasserexperte an der Balearen-Uni, erklärte zuletzt, dass die Reparaturkosten deutlich höher als der Preis des verlorenen Wassers sind. Folglich wird das nasse Gut lieber verschwendet, anstatt die Steuern sinnvoll zu nutzen.

Die Auswirkungen dieser Knausrigkeit bekommen Einheimische und Urlauber zu spüren, die unter Wassersparmaßnahmen leiden. Pflanzen gießen? Verboten. Auto oder Terrasse waschen? Auf keinen Fall! In der Gemeinde Deià stehen manche Ortsteile montags, mittwochs und freitags gänzlich ohne Wasser da.

Eine grünere Insel wäre wünschenswert

Es ist nur ein Beispiel von vielen. Die Probleme und möglichen Lösungen des Wassermangels sind bekannt. Ist ja nicht so, dass Mallorca jedes Jahr überrascht ist, wenn im Sommer die Temperaturen steigen und der Regen ausbleibt. Es fehlt einfach an der Initiative: Machen und nicht nur klagen. Wenn es mal regnet, fließt das Wasser ins Meer und wird verschenkt. Die Hälfte der geklärten Abwässer landet ebenfalls dort und wird nicht für konstruktivere Zwecke genutzt.

Wie wäre es denn mal, die Parks ein wenig zu wässern? Sa Riera, Palmas Prunkstück in dem Bereich, ist eine Wüste aus Asphalt und Dreck. Die wenigen Grashalme sind eingezäunt, um sie zu beschützen. Es wirkt wie ein Zoo: Schaut her, ein grüner Punkt. Aber bitte nicht anfassen. Hier würde das Wasser guttun, das derzeit ins Meer fließt.

