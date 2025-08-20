Es ist August, es ist heiß, es ist Sommerloch. Doch auf der Insel gibt es neben Verkehrsunfällen, Temperaturrekorden und allerlei unschönen Zwischenfällen unter aktiver und passiver Beteiligung von Urlaubern zum Glück noch einen andren Aufreger, der immer wieder zieht: Der Flughafen.

Sei es, weil im Sommer auch der ein oder andere Politiker mal seinen Fuß in das Gewimmel des Einfalltors der Insel setzt, sei es, weil die Makro-Installation sich selbst in regelmäßigen Abständen in die Schlagzeilen bringt (einstürzende Decken, Verspätungen bei Regen (!), streikende Handling-Mitarbeiter…) – die Diskussionen um den Flughafen sind derzeit so hitzig wie die Außentemperaturen.

Mitbestimmung am Flughafen

Der Dauerbrenner in Sachen Son Sant Joan ist seit Jahren das Thema Mitbestimmung. Und das nicht zu Unrecht: Die Mehrheit aller Inselbesucher kommt nun mal per Flugzeug. Und es ist und bleibt befremdlich, dass die Inselregierung zwar die nötige Infrastruktur bereitstellen muss, um Millionen von Besuchern vor Ort zu versorgen, aber keinerlei Einfluss darauf hat, wie viele denn kommen dürfen oder nicht.

Die Regionalpolitik hat auf Mallorca – wie auch an allen anderen Flughäfen Spaniens – lediglich die Gelegenheit, in einem „Koordinierungsausschuss“ die eigenen Begehrlichkeiten zum Ausdruck zu bringen, die von den Verantwortlichen der Flughafenbetreibergesellschaft Aena dann mit einem freundlichen Kopfnicken zur Kenntnis genommen und in die Tonne getreten werden.

Rollentausch der Akteure

In diesem heißen Sommer ungewöhnlich ist der Rollentausch der politischen Akteure. Da fordert plötzlich die konservative Präsidentin Prohens von der sozialistischen Zentralregierung die Mitbestimmung, während deren Vertreter vor Ort zu Protokoll gibt, dass das gar keine so gute Idee und der Flughafen nun auch wirklich nicht der Ursprung der touristischen Insel-Überfüllung sei.

Gänzlich vergessen scheint, dass die Flughafenbetreibergesellschaft unter dem konservativen Ex-Präsidenten Rajoy teilprivatisiert (und damit erst richtig zur Gelddruckmaschine des Staates) wurde, und dass die Forderung für Mitbestimmung jahrelang auf der Flagge der regionalen Linkskoalition stand.

Wenn man die Problemlösungskapazität beider politischer Lager auf den Inseln so anschaut, ist es vielleicht tatsächlich besser, die Verantwortlichkeit in Madrid zu belassen. Andererseits schreit es zum Himmel, dass vor allem Börsenkurse den Verkehr am selben und auf der Insel bestimmen.

Haben also beide irgendwie recht? Ja. Aber ein bisschen Kohärenz im jeweiligen Diskurs wäre schon auch ganz schön. Selbst im Sommerloch.

Abonnieren, um zu lesen