Amnestie für (zumindest diese einen) Wildcamper!

Vier Klappstühle, ein Klapptisch. Darauf zwei leere Rotweinflaschen und eine halbvolle Plastikflasche Wasser. Zwei Meter entfernt ein Wohnmobil mit französischem Kennzeichen. Die Fenster sind mit Tüchern abgehängt, alles ist still. 8.30 Uhr morgens, die Camper schlafen noch. Und das mitten im geschützten Cala-Agulla-Wald, durch den es mich morgens mit dem Hund zieht - und in dem Camping ausdrücklich verboten ist, wie zahlreiche Schilder betonen.

Verbotenes Nachtlager

Anzeige erstatten? Ganz kurz geht mir dieser Gedanke durch den Kopf. Eine Zehntelsekunde, länger nicht. Schließlich ist mir Umweltschutz wichtig. Und ja, ich gehöre zu den wenigen, die die Schließung des alten Dünenparkplatzes hinter der Cala Agulla aus eben diesem Grund befürworten. Schließlich liegt die Fläche in geschütztem Gebiet. Genauso, wie die versteckte Stelle zwischen den Kiefern, an der die Franzosen ihr Nachtlager aufgeschlagen haben.

Der alte Dünenparkplatz hinter der Cala Agulla existiert nicht mehr. Er wurde Anfang 2025 für immer geschlossen. / Sophie Mono / (Archivbild)

Dann setzt in meinem Kopf das große Aber ein. Die Franzosen haben keinen Müll im Gebüsch oder auf dem Boden hinterlassen. Vermutlich haben sie einfach nur etwas gesucht, was ich selbst als unglaublich erstrebenswert empfinde, und was mich an lang vergangene Campingurlaube - übrigens in Frankreich, auch mit Rotwein, Kiefern und Plastik-Wasserflaschen – erinnert: einen Ort, an dem man mit der Natur auf diese ganz besondere Weise in Kontakt kommt, wie man sie nur erlebt, wenn man auch über Nacht bleibt.

Ganze Lobbyarbeit geleistet

Dann wieder der Gegengedanke: Was sie da tun, ist illegal, und eigentlich umweltmoralisch nicht vertretbar. Aber: Wer kann es ihnen verübeln, auf einer Insel, die Campern praktisch jegliche Grundlage entzieht? Auf der es nicht mal ansatzweise so funktionale und idyllische Plätze gibt, wie ich sie von früher aus Frankreich kenne. Und auf der Camper schon jubeln müssen, weil nach Muro seit einigen Wochen jetzt auch Son Serra Wohnmobile duldet - an einem begrenzten Platz am Ortsrand, begrenzt idyllisch, begrenzt funktional, nur mit der allernötigsten Grundausstattung, und dafür 16 Euro pro Nacht teuer.

Die Hotellobby hat wirklich gute Arbeit geleistet darin, den Campingtourismus auf Mallorca als praktisch nicht legal existent kleinzuhalten. Warum? Klar, weil die Hoteliers daran nicht verdienen. Erstaunlich nur, dass der Rest der Gesellschaft die Hotellobby - jene, die über Jahrzehnte ganze Küstenstreifen zubetoniert hat - ausgerechnet mit “Camper belasten die Umwelt”-Argumenten flächendeckend durchkommen lässt.

Naturverbunden in der Bettenburg?

So naturverbunden die Führer mehrstöckiger Bettenburgen sich auch geben mögen: Das Hotelgewerbe würde keinem Direktvergleich ökologischer Fußabdrücke mit der Camping-Szene standhalten. Und doch trumpfen die einen immer weiter auf, während die anderen illegalisiert bleiben.

Würde ich selbst Wildcampen auf Mallorca? Ich glaube nicht, dafür bin ich zu gesetzestreu – oder meinetwegen auch zu feige. Will ich, dass bald der ganze Cala-Agulla-Wald voll mit idyllesuchenden Wildcampern ist? Nein, natürlich auch nicht.

Und doch. Ich merke, wie ein Gedanke in mir überwiegt: Hoffentlich werden die Franzosen mit ihrem Klapptisch, ihrem Wasser und ihren Weinflaschen, nicht geschnappt. Dieser Ort, die ganze Situation, ist für solchen Ärger einfach viel zu friedlich.

Abonnieren, um zu lesen