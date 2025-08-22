Zeitenwende vollendet: Der Billig-Ballermann ist endgültig tot

Party-Deutschland debattiert mal wieder. Diesmal geht es nicht – wie üblich – um irgendwelche Verbote am Ballermann, sondern um eine bislang einmalige Maßnahme des „Bierkönig“. Die Partytempel -Bosse in der Schinkenstraße hatten am Samstag kurzfristig entschieden, erstmals in der 37-jährigen Geschichte einen Mindestverzehr zu verlangen. Eine Zeitenwende! Jahrzehntelang herrschte bei den jeweiligen Besitzern die Einsicht, Eintrittsgelder seien den Gästen nicht zumutbar. Und jetzt das! Bleibt es bei der jetzigen Entscheidung fällt der allerletzte Stein des Billig-Bollwerks Ballermann.

Immerhin gab es für 25 Euro Eintritt Deutschlands dienstältesten Schlagersänger, Heino, auf der Bühne zu sehen. Und weil der 86-Jährige allein wohl den Machern zu risikoreich erschien, gab es gleich noch einen Liter Alkohol nach Wahl und ein Bierkönig T-Shirt obendrauf. Der Bierkönig versuchte das, was der Megapark nach gleichem Muster bereits vor zwei Jahren etabliert hat; ein Eintrittssystem bei hochpreisigen Künstlern.

Auch wenn die Bierkönig-Macher noch von einem Test sprechen, dürfte schon jetzt gewiss sein, dass man sich die Top-Künstler langfristig nicht leisten kann, wenn es bei der „Am Ballermann ist immer Eintritt frei“ Mentalität bleibt. Schließlich ist nicht garantiert, dass jeder Gast bereit ist, eine gewisse Gegenleistung in Form von z.B. Alkoholkonsum zu erbringen, um diese Form der Unterhaltung zu refinanzieren, die mittlerweile alles andere als billig ist.

Künstler als Happy Hour Ersatz

Sido soll für 35 Minuten Spielzeit im Bierkönig 47.000 Euro bekommen. Finch, so heißt es, bringt es im Megapark auf 40.000 Euro. So viel bekommt auch Heino inklusive Nebenkosten im Bierkönig. Vor Corona war das höchste der Gefühle gerade mal ein Viertel dessen, was die Clubs jetzt an Gagen raushauen. Der "König von Mallorca", Jürgen Drews musste sich als Höchstverdiener 2019 mit schlappen 11.000 Euro zufriedengeben. Bei freiem Eintritt.

Doch die Ballermann-Wirklichkeit hat sich seitdem brutal verändert: Früher durften die Biergärten und Clubs schon ab morgens mit Freibier oder Happy Hour locken. Mit rasendem Erfolg. Doch beides wurde 2017 per Regierungs-Dekret verboten. Was also tun, um den "billig- und-umsonst"-verwöhnten, dürstenden Deutschen trotzdem in die Locations zu locken? Man ersetzte ganz einfach die Happy Hour durch Entertainment. Künstler! Jede Menge davon! Bis zu 20 Deutsche Sänger und Sängerinnen treten täglich an der Playa auf. Über 200 Tage im Jahr mit stetig steigendem Künstler-und Gagen-Level.

Finanzielle Sicherheit

Bierkönig und Megapark haben ihre Getränkepreise schon auf ein Maximum hochgeschraubt, um sich Marc Eggers, Mia Julia, Mickie Krause, Lorenz Büffel und Knossi leisten zu können. Doch das reicht offenkundig nicht, wenn sich 20 Prozent der Gäste über Stunden an einem kleinen stillen Wasser festhalten, weil der Urlaub eh schon so teuer ist! Da bietet der Mindestverzehr den Gastronomen eine gewisse finanzielle Sicherheit. Ein Kino zeigt ja auch keine Filme umsonst, in der Hoffnung, dass jeder Gast freiwillig ein Kilo Popcorn kauft. Jahrzehntelang zehrte der Ballermann von einer niveaulosen Geiz-ist-geil-Suff-Kultur, deren Abgründe allzu bekannt sind. Doch diese Zeit ist unwiderruflich vorbei. Gott sei Dank!

Wer Qualität haben möchte – und die bietet die Playa mittlerweile ohne Gleichen in vielen Formen – sollte auch bereit sein, dafür einen Preis zu zahlen – und ganz ehrlich; Heino, T-Shirt. Liter Humpen für 25 Euro? Geschmack hin oder her. Die hat schon jeder von uns schlechter investiert.

