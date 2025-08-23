Stadtverwaltung Palma als Mietpreistreiber?

Das Werk von Ela Fidalgo, das im Januar die Fassade des Casal Solleric schmückte, ist eine Einladung zum Dialog und mehr Miteinander. / B. Rohm

Palmas Nobel-Einkaufsstraßen wie der Paseo del Borne und die Avenida Jaime III sind ein teures Pflaster. Die Gewerbetreibenden stöhnen unter den hohen Mieten, was sich schlussendlich auf die Preisgestaltung der angebotenen Waren auswirkt. Am Paseo del Borne zahlt man für ein 65 Quadratmeter großes Ladengeschäft etwa 10.000 Euro/Monat, das sind 154 Euro/m²/Monat. Gern mischt sich Palmas Bürgermeister Jaime Martínez in die Preisdiskussion ein, da die geforderten Preise nur noch internationale Ketten bezahlen können und lokale Einzelhändler von dieser Einkaufsmeile verdrängt werden bzw. verdrängt worden sind.

Stadt wird zum Preistreiber

Nun scheint Palmas Stadtverwaltung selbst zum Preistreiber der Gewerbemieten geworden zu sein. Ihr gehört nämlich seit 1975 der historische Museums-Palast Casal Solleric – ein Bau aus der Mitte des 18. Jahrhunderts - mit einer Bar im Erdgeschoss, die seit fünf Jahren leer steht. Die Bar hat eine Größe von 103 Quadratmeter (Bar, Toiletten und Lager) und eine 32,34 Quadratmeter große Terrasse. Die Stadtverwaltung hatte diese Räumlichkeiten kürzlich ausgeschrieben und jetzt verkündet, dass den Zuschlag die Cappuccino-Gruppe für eine Jahresmiete von 300.000 Euro bekommen hätte.

Ja, Sie lesen richtig: 300.000 Euro jährlich = 25.000 Euro monatlich = 242,72 Euro/m²/Monat. Absoluter Rekord für den Borne. Ist Palmas Stadtverwaltung unter die Wucherer und Miethaie gegangen? Jein: Wie ich schon sagte, hatte die Stadtverwaltung die Bar „ausgeschrieben“; der Höchstbietende erhielt den Zuschlag. Der geforderte Mindestpreis lag bei 47.309 Euro. Der Zuschlagspreis betrug in etwa das Sechsfache des Mindestpreises.

Sollte Palma diesen Lottogewinn etwa zurückweisen? Nein, durfte Palma aus haushaltsrechtlichen Gründen auch nicht. Ein Geschmäckle hat das dennoch: Wenn das nächste Geschäft am Borne frei wird, werden sich die Eigentümer bei Mietverhandlungen mit dem Mietnachfolger gern an den Preisen orientieren, die selbst die Stadtverwaltung vereinnahmt hat. Honi soit qui mal y pense.

Doppelter Gewinn

Immerhin: Die Cappuccino-Gruppe erfreut sich besten Rufs, ist solvent und kreativ und wird die Solleric-Bar zu einem attraktiven Magneten an Palmas attraktivster Einkaufsstraße machen. Allerdings wird sich der hohe Mietzins auf der Speisen- und Getränkekarte widerspiegeln. Andererseits: Die neue Bar wird auch neue Besuchergruppen ins Solleric-Museum locken. Für Palma ein doppelter Gewinn: hohe Mieteinnahmen und bessere Besucherzahlen.

