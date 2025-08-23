Besser als das Auto, aber: Bus- und Bahnfahren ist auf Mallorca auch nicht das Gelbe vom Ei

Es erscheint eigentlich unproblematisch, Ratschläge zu geben, wie Sie am besten die hiesigen Busse des TIB und der EMT in Palma nutzen. Dass aber fast zeitgleich junge Menschen ein Video veröffentlicht haben, in dem sie anprangern, der öffentliche Nahverkehr der Insel sei für Urlauber und nicht für die täglichen Bedürfnisse der Einwohner konzipiert, hinterlässt ein ungutes Gefühl: Sind wir als Zeitung, wenn wir informieren und zur Nutzung anregen, mitverantwortlich für einige der genannten Probleme?

Denn die Aktivisten, die unter dem Namen „No m’importa“ („Ist mir egal“) agieren, haben durchaus recht: In der Hauptverkehrszeit sind viele Busse und Züge proppenvoll, in der Nebensaison werden die Verbindungen ausgedünnt und das Liniennetz priorisiert klar die Urlaubsorte an den Küsten, zulasten des Inselinneren. Doch die Urlauber, die nun einmal hier sind, müssen irgendwie von A nach B kommen.

Mietwagen zu empfehlen ist auch keine Alternative: Sie sind schlechter für die Umwelt und nehmen den Einheimischen die Parkplätze weg. Wie die jungen Mallorquiner fordern, braucht es mehr Verbindungen – auch zwischen den Dörfern –, mehr Busse – auch nachts –, und einen Nahverkehr, der institutionell priorisiert und für alle gedacht wird, Residenten wie Besucher. Bis dahin sollten wir uns bewusst sein, dass viele Menschen hier auf den TIB angewiesen sind, um zur Arbeit zu kommen. Vielleicht kann man in der Rushhour mal einen Bus sausen lassen, wenn man Urlaub und Zeit hat. Denn die Nachfrage ist auf Mallorca leider größer als das Angebot.

Übersetzung ins Spanische

Dar consejos sobre la mejor manera de usar los autobuses del TIB y la EMT en Palma no parece, en principio, algo problemático. Sin embargo, el hecho de que casi al mismo tiempo un grupo de jóvenes haya publicado un vídeo en el que denuncian que el transporte público de la isla está pensado para los turistas y no para las necesidades diarias de los residentes nos deja un mal sabor de boca. Como periódico, al informar y animar a su uso, ¿somos corresponsables de algunos de los problemas mencionados?

Los activistas, que operan bajo el nombre „No m’importa“, tienen toda la razón: en hora punta, muchos autobuses y trenes van llenos, en temporada baja las frecuencias se reducen y la red de líneas prioriza claramente los centros turísticos de la costa, a expensas del interior de la isla. Sin embargo, los turistas que están aquí necesitan moverse de alguna manera. Recomendar coches de alquiler tampoco es una alternativa: son más contaminantes y quitan plazas de aparcamiento a los residentes. Como exigen los jóvenes, se necesitan más conexiones (también entre pueblos), más autobuses (también de noche) y un transporte público que se priorice institucionalmente y que esté pensado para todos, tanto residentes como visitantes. Hasta que eso ocurra, debemos ser conscientes de que mucha gente aquí depende del TIB para ir a trabajar. Quizás, si estás de vacaciones y tienes tiempo, puedas dejar pasar un autobús en hora punta. Porque, lamentablemente, en Mallorca la demanda es mayor que la oferta.

Abonnieren, um zu lesen