Kulturschock für Mallorca-Kids: Wenn Kinder zum ersten Mal Deutschland erleben

Mülltonnen! Sand! Pfandautomaten! Und dann brüllt die Kleine: „Meer!“ Aber der Reihe nach. Ich dachte: Wir machen jetzt einfach mal Ferien. Zwei Töchter, Papa-Zeit, Deutschland. Ein Land, das beide gar nicht kennen. Wir leben schließlich auf Mallorca. Was wir im zweiwöchigen Urlaub so erlebten?

Erste Station: Mülltonnen! In Deutschland steht an jedem Haus dieser schwarze Klotz. Mit blauem, rotem und gelbem Deckel. Als hätten Spielzeugdesigner die Dinger entworfen. Meine Große (3) starrt, fragt: „Papa, hier steht der Müll rum. Warum?“ – Tja, auf Mallorca gibt es Container im Wohnviertel. Oder Säcke, die an Türen hängen. So wie ungewollte Nikolausgeschenke. Sie konnte gar nicht glauben: Hier darf der Müll über Nacht draußen „Heia machen“.

Dann: Spielplätze. Mit Sand! Meine Kinder rein, als wären sie am Es Trenc. Buddeln, matschen, graben. Auf Mallorca? Fehlanzeige. Da gibt es Gummiböden. Glatt wie ein Tenniscourt. Sand? Nur am Strand. Hier stapften sie drauf los, bauten Burgen, verteilten Förmchen und genossen diesen typisch warmen „Sandgeruch“, jenen, der einfach nach Kindheit in der alten Heimat riecht.

Nächster Halt: Pfandautomaten! Flasche rein, Geld raus. Meine Große glotzt, als hätten wir gerade eine Bank überfallen: „Papa, kriegen wir jetzt Geld?“ In Spanien? Steht das Wort dafür nicht im Wörterbuch. Bald aber. Noch 2026 soll das Dosenpfand kommen.

Knaller-Finale! Wir fahren am Niederrhein entlang. Breites Wasser, Möwen, Binnenkutter. Die Jüngste kriegt große Augen, zeigt raus und schreit: „Meer!“ Für sie ist das kein Fluss. So viel Wasser? Muss ja das Mittelmeer sein.

Deutschland war für meine Töchter wie ein Trip in eine andere Galaxie: mit Bäckereien und so viel Brotvarietäten, Ampelmännchen (auf der Insel nur in ein paar Städten), viel Grau und noch mehr Stau. Ich habe erkannt: Es sind die kleinen Dinge, die uns am meisten umhauen. Vor allem, wenn man sie jahrelang nicht gesehen hat.

Abonnieren, um zu lesen