Zwischen Helfer und Ersatzhirn: Macht uns die künstliche Intelligenz dumm?

Hand aufs Herz: Wer nutzt heute noch keine künstliche Intelligenz im Alltag? Auch wenn man es gar nicht will – man kommt kaum daran vorbei. Schon bei jeder Google-Suche fasst die KI die Antworten automatisch zusammen. Praktisch, klar: KI erleichtert den Alltag und findet längst Anwendung in wichtigen Bereichen, etwa in der Medizin.

Wenn private Fragen zur KI wandern

Trotzdem fällt mir auf, dass vor allem Menschen aus meiner Generation (Jahrgang 1999 und jünger) durch die ständige Nutzung nicht mehr selbst nachdenken – und ChatGPT regelrecht vermenschlichen. Viele meiner Freunde haben die App auf dem Handy und greifen bei jeder Frage direkt darauf zu. Verständlich, wenn es um eine Info geht wie „Welche Szenen von Almodóvar wurden in Benimaclet in Valencia gedreht?“ Aber das Vermieter-Drama samt Chatverläufen ChatGPT anzuvertrauen, um Antwortvorschläge zu bekommen? Das ist für mich zu viel.

Generation Z und der Denk-Verlust

Eine Lösung findet man dafür auch selbst oder im Gespräch mit Freunden. Aber wir lassen uns von der KI alles auf dem Silbertablett servieren. „Soll ich eher das rote oder gelbe Kleid für eine Hochzeit kaufen?“ – solche Fragen stellen Menschen in meinem Umfeld an die KI. Das zeugt eher von Einsamkeit als von Fortschritt. Studierende, die heute an der Uni sind, werden womöglich nie wieder eine Hausarbeit ohne KI schreiben. Übrigens: Ich nutze selbst KI – ich bin ein Fan, allerdings ein kritischer. Doch während ich noch hadere, wie viel Nähe zu ChatGPT gesund ist, gibt es längst Superfans: Ein Paar in Kolumbien sorgte für Schlagzeilen, weil es seine Tochter „Chat Yipití“ nannte. So viel zum Thema KI-Wahnsinn.

Übersetzung ins Spanische

Seamos sinceros: ¿Quién no usa hoy en día inteligencia artificial en su vida cotidiana? Aunque uno no quiera, es casi imposible evitarla. Ya en cada búsqueda en Google, la IA resume automáticamente las respuestas. Práctico, sin duda: la IA nos facilita la vida y se aplica incluso en ámbitos como la medicina. Sin embargo, noto que sobre todo la gente de mi generación (nacidos en el 99 y más jóvenes) ya no piensa tanto por sí misma – y llega a humanizar por completo herramientas como ChatGPT. Muchos de mis amigos tienen la aplicación en el móvil y recurren a ella para cualquier duda. Lo entiendo cuando se trata de datos como: „¿Qué escenas de una película de Almodóvar se rodaron en Benimaclet, València?“. Pero confiarle a ChatGPT los dramas con el casero, enviarle capturas de conversaciones y pedirle que sugiera respuestas… para mí eso ya es demasiado. Para eso uno puede encontrar soluciones por sí mismo o hablando con amigos. El problema es que dejamos que la IA nos lo sirva todo en bandeja de plata. „¿Debo comprarme el vestido rojo o el amarillo para una boda?“ En mi entorno se plantean preguntas así. Denotan más soledad que progreso. Y los universitarios de hoy probablemente nunca escriban un trabajo sin la ayuda de la IA. A propósito: yo misma la utilizo. Soy fan, aunque un fan crítico. Y mientras yo todavía me pregunto cuánta cercanía con ChatGPT es realmente sana, hay verdaderos superfans: en Colombia una pareja fue noticia porque llamó a su hija nada menos que „Chat Yipití“. Toda una locura, esto de la IA.

