Auf einen Kuchen mit den Okupas

Zuerst das ohrenbetäubende Grollen. Dann der Aufprall, der buchstäblich den Boden erzittern ließ. Und dann die Baggerschaufel. Unvermittelt, riesig und rigoros schlug sie auf das Dach unseres Nachbarhauses ein. Als ich begriff, was da überhaupt geschah, nur wenige Meter hinter unserer Gartenmauer, da lagen Teile der Hauswand bereits in Trümmern.

Es dauerte einen Vormittag lang, dann war auf unserem Nachbargrundstück nichts mehr von den zwei zweigeschossigen Wohnhäusern zu sehen, die zuvor dort gestanden hatten. Stattdessen: ein riesiges Trümmerfeld. Und zwischen den Steinen hier und da noch ein Gebrauchsgegenstand: eine Shampooflasche, eine Matratze, Möbelteile. Das war alles noch drin, als das Haus von einem Moment auf den anderen dem Erdboden gleichgemacht wurde.

„Es musste alles so schnell gehen, damit die Okupas nicht wiederkehren “, erklärte mir am Nachmittag eine andere Nachbarin. „Die Wohnungen haben sie vor ein paar Tagen zwangsgeräumt, aber diese Leute würden ja auf Dauer nicht fernbleiben“, ergänzte sie. Ach ja, das waren ja Hausbesetzer, okupas, fiel mir nun auch wieder ein.

Nicht, dass ich es wirklich gewusst hätte. Doch irgendwie war mir immer klar, dass diese Leute nicht dem Prototyp des legitimen Mieters entsprachen. Mitten in der Corona-Pandemie waren sie plötzlich in die zwei leerstehenden Häuser eingezogen, die wohl einem dänischen Erben gehörten, der sich nie um sie gekümmert hatte. Die Bewohner waren laut, wild, unkonventionell. Besetzer also, klare Assoziation.

Nette Nachbarn, die keine Probleme machten

Obwohl: Wenn wir schon beim Klischee-Denken sind, sollte ich fairerweise erwähnen, dass die Bewohner mir anfangs regelmäßig und freundlich selbstgebackenen Kuchen über den Zaun reichten und immer gerne übers Wetter plauderten. Das passt dann weniger ins Okupa-Bild.

Wir hatten nie Probleme mit den Besetzern. Im Gegenteil: Bei ihnen brauchten wir kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn es auch bei uns mal wild und laut zuging. Und manchmal tanzten wir ein bisschen im Garten zur Musik, die tagsüber oft in voller Lautstärke aus ihrem geöffneten Badezimmerfenster drang.

Nun waren sie also weg. Und die zwei Wohnhäuser, die sie bewohnt hatten, auch. Ein paar Tage später kam noch der Bagger, um für Ordnung in den Trümmern zu sorgen, dann zog er ab und hinterließ das Grundstück sich selbst.

Hier sollen wohl Luxuswohnungen entstehen

Anderthalb Jahre ist das jetzt her. Seit anderthalb Jahren munkelt man in der Nachbarschaft, dass dort ein Mehrfamilienhaus entstehen soll. Luxuswohnungen. Die für das Gros der Durchschnittsbevölkerung viel zu teuer wären. Geschehen ist bisher - nichts.

Mittlerweile macht sich Unkraut zwischen den Trümmern breit. Auch Straßenkatzen haben das Gelände für sich entdeckt. Nur für Menschen tauglicher Wohnraum ist hier immer noch nicht entstanden. Und der Mietmarkt steht weiter Kopf.

„Scheiß-Besetzer, die haben der Nachbarschaft doch nur geschadet. Gut, dass die weg sind“, sagte vor Kurzem ein anderer vecino zu mir. Nur geschadet? Wirklich? Ich denke an den selbstgebackenen Kuchen zurück. An die kleinen Pläusche und die Badezimmermusik. Und daran, wie prekär die Lage aktuell ist. Wie schwierig es ist, bezahlbaren Wohnraum zu bekommen.

Ich weiß, wie komplex die Situation auf der Insel ist, und wie kompliziert es ist, Lösungen für diesen Missstand zu finden. Doch einreißen, plattmachen und verwildern lassen? Nein, das ist keine Lösung.

Abonnieren, um zu lesen