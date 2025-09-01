Gaza, es reicht! Ein Editorial des MZ-Verlags Prensa Ibérica

Die blutverschmierte Kamera eines Journalisten nach Israels Beschuss eines Krankenhauses in Gaza-Stadt. / Ahmad Awad / Efe

Seit dem Jahr 2023 sind mindestens 56 Journalistinnen und Journalisten in Gaza unter dem Feuer der israelischen Armee ums Leben gekommen. Es gibt keine Toten, die wichtiger wären als andere. Und niemals darf vergessen werden, dass die Hauptopfer die palästinensischen Zivilisten sind, die in dieser Offensive zu Zehntausenden gestorben sind, so wie es auch die gut tausend Israelis waren, die bei den Angriffen der Hamas ums Leben kamen – auch wenn die unverhältnismäßige Antwort von Benjamin Netanjahu dazu geführt hat, dass sie in Vergessenheit geraten sind.

Was in Gaza geschieht, ist seit vielen Monaten keine Antwort mehr auf eine terroristische Herausforderung, sondern etwas, worüber internationale Gerichte zu entscheiden haben. Die Frage ist, ob es sich um einen Völkermord handelt – nach dem, was wir wissen, trägt es fast alle Merkmale eines solchen. Und leider wissen wir wenig, und noch weniger können wir durch unabhängige Quellen belegen. Die einen verwehren den Zugang, wenn man ihre Version nicht übernimmt, die anderen verfolgen, bedrängen, bedrohen und ermorden schließlich die Journalisten.

Kein Argument rechtfertigt irgendeinen Tod, doch im Falle von Gaza missachtet die israelische Armee derzeit sämtliche internationalen Protokolle in Bezug auf bewaffnete Konflikte. Die schwersten Verstöße haben wir beim Angriff auf Menschen gesehen, die in als sicher erklärten Zonen Lebensmittel sammelten, sowie bei den Angriffen auf eindeutig identifizierbare zivile Ziele wie etwa Krankenhäuser. All dies geschah unter dem unzulässigen Vorwand, dass dort Aktivitäten der Hamas verborgen seien.

In diesem Sinne haben große Medienhäuser beschlossen, die Forderung zu unterstützen, die die NGO "Reporter ohne Grenzen" an diesem Montag (1.9.) vorbringt: eine dringende Einberufung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, um Israel dazu zu drängen, die Resolution 2222 einzuhalten, die den persönlichen Schutz von Journalisten in Kriegsgebieten garantiert. Israel sollte diese Resolution ebenso einhalten wie sämtliche anderen Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung.

Andernfalls entfernen wir uns vom Szenario eines Krieges und bewegen uns endgültig in Richtung Völkermord. Wenn die Wahrheit das erste Opfer eines Krieges ist, dann zahlen in diesem Fall die Journalisten, die ihr nachgehen, mit ihrem Leben für die Verteidigung des Rechts der Bürgerinnen und Bürger auf Information – angefangen bei den Menschen in Israel und Palästina und weiter beim Rest der Welt. Es liegt in unserer Verantwortung, ein Ende der Gewalt in dieser Region zu verlangen, damit Journalisten ihrem Auftrag nachkommen können, das Recht auf Information zu wahren, das nicht ihnen selbst, sondern den Bürgerinnen und Bürgern gehört.

Die Barbarei, die Netanjahu anführt, rechtfertigt in keinem Fall, dass der Journalismus die Grenze der Unabhängigkeit überschreitet und zu Aktivismus wird – weder in die eine noch in die andere Richtung. Das palästinensische Volk ist in erster Linie Opfer des Terrors der Hamas, auf den jedoch keinesfalls so geantwortet werden darf, wie es die aktuelle israelische Regierung tut. Wenn Netanjahu in dieser Spirale verharrt und versucht, die unabhängigen Augen des Journalismus zu beseitigen, dann möglicherweise deshalb, weil er weiß, dass die Zivilbevölkerung Israels eine ungeschönte Sicht auf das Geschehen nicht ertragen könnte. Israel muss – sei es durch inneren oder äußeren Druck – wieder das Völkerrecht respektieren. Nur so wird der Journalismus aufhören, Opfer dieser unerträglichen Barbarei zu sein.