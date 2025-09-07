Auch auf dem Immobilienmarkt hat unser Verhalten Konsequenzen

Von den lokalen Lebensmitteln über die Energiesparbirnen bis hin zum Hybrid- und Elektroauto: Viele von uns haben sich daran gewöhnt, in ihren Konsumentscheidungen die Frage der Nachhaltigkeit zu berücksichtigen. Es wird Zeit, das auch auf unser Verhalten auf dem Immobilienmarkt zu übertragen, ganz besonders hier auf Mallorca.

Wer als gut verdienender digitaler Nomade aus dem Norden eine normale 3-Zimmer-Wohnung in Palma für 2.500 Euro anmietet, treibt die Preise für einheimische Normalverdiener in unerreichbare Höhen. Wer sich ein Dorfhaus kauft und es lediglich als Zweitimmobilie oder Ferienhaus nutzt, nimmt dringend benötigten echten Wohnraum vom Markt. Wer als Makler, Influencer oder Journalist gegenüber seinen Landsleuten die „Authentizität“ eines Viertels wie Pere Garau besingt, ist bestenfalls gedankenlos, schlimmstenfalls und gar nicht so selten skrupellos.

Unsere Entscheidungen auf dem Immobilienmarkt haben Konsequenzen für andere, das machen wir uns viel zu wenig bewusst. Sicher gibt es ebenso viele gute Gründe für eine Standbein auf Mallorca wie unterschiedliche Lebenslagen. Sicher ist eine Villa in Andratx nicht dasselbe wie eine Wohnung am Stadtrand. Und sicher lässt sich auch auf Verkäufer und Vermieter verweisen – oftmals sind es Mallorquiner –, die den Hals nicht vollkriegen.

Doch nichts davon entbindet uns von der Verantwortung, uns Gedanken darüber zu machen, was wir da tun. Und gegebenenfalls davon abzusehen. So wir denn weiter wohlgelitten sein wollen auf dieser Insel.

Traducción al castellano

Desde los productos locales hasta las bombillas de bajo consumo y los coches híbridos o eléctricos: muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a tener en cuenta la cuestión de la sostenibilidad en nuestras decisiones de consumo. Ha llegado la hora de trasladar esto también a nuestro comportamiento en el mercado inmobiliario, especialmente aquí en Mallorca.

Quien, como nómada digital con ingresos procedentes del norte, alquila un piso de tres habitaciones en Palma por 2.500 euros, dispara los precios a alturas inalcanzables para los asalariados locales. Quien compra una casa de pueblo y la utiliza únicamente como segunda residencia o vivienda vacacional, retira del mercado un espacio habitacional que se necesita urgentemente. Quien, como agente inmobiliario, influencer o periodista, ensalza la “autenticidad” de un barrio como Pere Garau, actúa en el mejor de los casos de manera irreflexiva y en el peor —y no tan poco frecuente— de manera inescrupulosa.

Nuestras decisiones en el mercado inmobiliario tienen consecuencias para los demás, no somos lo suficientemente conscientes de ello. Claro que hay muchas y diversas razones para querer establecerse en Mallorca. Claro que no es lo mismo una villa en Andratx que un piso en un barrio periférico. Y claro que también hay vendedores y arrendadores insaciables—muchas veces mallorquines.

Pero nada de esto nos exime de la responsabilidad de pensar en lo que hacemos. Y, llegado el caso, de renunciar a ello. Si es que queremos seguir siendo bienvenidos en esta isla.

