Raus aus der Wohnungskrise: Balearen-Regierung ist aufgewacht

In allen europäischen Großstädten herrscht ein Mangel an bezahlbarem Wohnraum. So auch in Palma und den Gemeinden der Insel. Einkommensschwache Haushalte werden aus traditionellen Vierteln durch einkommensstarke Gruppen oder ausländische Investoren verdrängt. Selbst Personen mit mittlerem Einkommen können in Palma kaum bezahlbaren Wohnraum finden. Die konservative Balearen-Regierung scheint ernsthaft daran interessiert zu sein, die durch die Gentrifizierung entstandenen Probleme zu lösen. Sie hat ein ganzes Bündel von Maßnahmen auf den Weg gebracht: Beschleunigung der Genehmigungsprozesse, Verdichtung der Stadtplanung durch zusätzliche Geschosse, Teilung von großen Wohneinheiten in mehrere kleine, Umwidmung von Gewerberaum in Wohnraum, Verfolgung illegaler Ferienvermietung, Steuervorteile für Vermieter und Garantien für Vermieter für Mietausfälle, z.B. durch Hausbesetzer oder Mietnomaden, und, und, und …..

Es muss mehr neuer sozialer Wohnraum entstehen

Eine spürbare Entlastung auf dem Wohnungsmarkt kann aber nur massiver Bau neuer, bezahlbarer Wohnungen im gewerblichen, sozialen oder geförderten Wohnungsbau bringen. Aber: Für den Wohnungsneubau braucht es Bauland zu günstigen Bedingungen. Zudem: Der Bau einer neuen Wohnung dauert mindestens zwei bis drei Jahre von der Planung bis zum Einzug. Landesregierung und Gemeinden stecken in den Planungen mehrerer Großprojekte mit jeweils einigen Hundert Wohnungen. Besonders Palma tut sich hervor und hat nach Angaben des stellvertretenden Bürgermeisters für Stadtplanung einen Plan für 2.000 bezahlbare Wohnungen aufgelegt.

Dabei hilft die Stadt den Bauträgern, indem sie eigene Grundstücke unter strengen Auflagen an Bauträger überträgt. So hat die Stadt soeben zwei städtische Grundstücke in Camp Redó und Son Ferragut an eine Bauträgergesellschaft übertragen, auf denen 166 Mietwohnungen zu gedeckelten Mietpreisen gebaut werden sollen. Es handelt sich um Ein- und Dreizimmerwohnungen mit Wohnflächen zwischen 45 und 70 m². Die Mieten sollen zwischen 600 Euro und 1.000 Euro liegen. 30 Prozent der Wohnungen sollen für junge Menschen unter 35 Jahren reserviert werden, 10 Prozent für Menschen über 65 Jahre und 10 Prozent für Alleinerziehende. Die zukünftigen Bewohner müssen seit mindestens fünf Jahren in Palma gemeldet sein. Der Bauträger wird dem Stadtrat alle Kosten belegen, die er auf den Mieter abwälzen will. Und auch die Kostentragungspflicht während der Mietzeit, z.B. für Instandhaltungen, muss vertraglich geregelt und genehmigt werden. Der aktuell für Stadtplanung und Wohnungsbau zuständige Stadtrat in Palma, Óscar Fidalgo, teilt mit, dass zudem mit einer zweiten Phase bereits begonnen wurde, in der sieben Grundstücke an Bauträger übertragen werden sollen, auf denen 1.000 Wohnungen gebaut werden können.

Kurzum: Die Demonstrationen der letzten Monate und Jahre scheinen gefruchtet zu haben. In Palma und anderswo auf den Inseln rollen die Bagger an. In Anbetracht des prognostizierten Bevölkerungswachstums und des dadurch entstehenden neuen Wohnungsbedarfs wird uns das Thema der Wohnungskrise gewiss noch viele Jahre begleiten.

Abonnieren, um zu lesen