Wein auf Mallorca darf auch klassisch spanisch daherkommen

Viele Sportradler kennen den Weg: Wer von Palma oder Establiments die Straße entlang des Torrent de sa Riera in Richtung Puigpunyent fährt, wird feststellen, dass die Vegetation Kilometer um Kilometer grüner wird, weil hier immer ein relativ kühles und überraschend feuchtes Lüftchen weht. Falls die Steigung es erlaubt, noch rechts und links die Landschaft wahrzunehmen, fallen kurz vor dem Ort rechts, weitab der üblichen Weingegend, Reben ins Auge, die einen prächtigen, kastellartigen Herrschaftsbau umgeben, zu dem ein schmaler Weg führt.

Son Puig ist der einzige Weinbaubetrieb weit und breit. Bereits die Lage in diesem Tälchen lässt vermuten, dass die Weine etwas anders schmecken als in anderen Teilen der Insel. Besucher sind willkommen. Nach vorheriger Anmeldung stehen verschiedene Besuchsprogramme zur Auswahl.

Charmantes Weingut

Das bei näherem Hinsehen verträumt wirkende Anwesen mit einem Verteidigungsturm aus dem 12. Jahrhundert und einem Garten mit moosbewachsenen Skulpturen betritt man durch ein großes Tor und gelangt so in einen durch hohe Mauern geschützten Innenhof. Von dort erreicht man den wie das ganze Landgut auf charmante Art in die Jahre gekommenen Verkaufsraum, wo die Weine aus dem Tal probiert werden können.

Isabel Alabern de Armenteras führt das nur acht Hektar große Weingut, dessen kühle Weinlagen im Durchschnitt zwei Wochen nach den Weinbergen um Binissalem zur Traubenreife gelangen. Isabel ist hier aufgewachsen. Ihre Großeltern kauften die Finca mit dem Kastell im Jahr 1926 als Freizeitsitz, und die Eltern bewohnen das Herrschaftshaus bis heute. Isabels Vater hat jahrelang für ein Forschungsprojekt der Caixa-Bank den Weinbau auf Mallorca untersucht und kennt die Weinberge der Insel wie seine Westentasche. Ihren ersten Wein füllte die Familie aber erst nach seiner Pensionierung im Jahr 2004 ab. Dafür sattelte Isabel vom Journalismus um und studierte Agraringenieurwesen.

Internationale Sorten bevorzugt

Die kleine, moderne Bodega wurde so in das Anwesen integriert, dass sie von außen nicht zu sehen ist und der zauberhafte Bau keinerlei optischen Schaden erlitt. Weiße wie rote, mallorquinische wie internationale Sorten wurden gepflanzt, wobei sich bei den Roten Merlot und Callet als die zuverlässigsten herausstellten. Isabel gibt den internationalen Sorten den Vorzug: „Dass überall autochtone Sorten angepflanzt werden, halte ich für eine Mode, die vorübergeht. Bei uns wollen die Leute sie probieren, kaufen aber dann Merlot.“

Die sehr guten Weine von Son Puig sind eine Besonderheit. Sie entsprechen mehr dem klassischen spanischen Stil, mit Betonung von würzigen Reifearomen – im Gegensatz zu den vorherrschenden, vor allem auf unkomplizierte Frucht zielenden Weinen. Der weiße „Blanc d’Estiu“ ist ein gutes Beispiel. Aus fünf verschiedenen Rebsorten entsteht ein kräftiger, nach Birne und Honig duftender Wein mit einem Hauch Aroma von Brotkruste, saftig-rundem Körper und feiner Säure, die ihm zusammen mit der dichten Art des beteiligten Malvasía gute Länge verleiht. Ein hervorragender Wein zu Pasta und Geflügelgerichten.

Jürgen Mathäß, Fachjournalist und Spanien-Experte, ist Autor des Buches „Mallorca & Wein“

Blanc d'Estiu der Bodega Son Puig. / Son Puig

Informationen Der Wein: 2023 Blanc d’Estiu, Flasche: 15 Euro Das Weingut: Bodegas Son Puig Finca Son Puig s / n Ctra.Puigpunyent, km 12'8 Mallorca Kontakt: info@vinsdesonpuig.com www.vinsdesonpuig.com

