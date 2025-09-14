Zeitmaschine Telefonzelle

Am Strand glitzern die Muscheln – diesem Fernsprecher hier fehlen Hör- und Sprechmuschel: In Manacor stolpere ich über eine Telefonstele. Kein Dach. Keine Tür. Keine Zelle. Verwaist. Sprachlos. Stillgelegt. Irgendwie nie abmontiert. Aber noch da. Keiner schaut hin, ich schon. Ich bleibe stehen. Es klingelt in meinem Kopf. Freizeichen! Erinnerungen!

1989, Cala Ratjada. Sommer, Urlaub, Sonnenbrand. Ich ein Kind, meine Eltern kramen klimperndes zusammen. Ein Duro hier, ein Duro da. Jeder Anruf nach Deutschland kostete ein kleines Vermögen. Jeder Ton aus dem Hörer: ein auratisches Ereignis. Dann endlich die Stimmen. Oma! Opa! Heimat, komprimiert auf Minuten, die vorbeitönten wie Sekunden.

1994, Paguera. Wieder Urlaub. Wieder Telefon. Ich bin größer, spiele Erwachsensein und lerne, dass „0049“ ein Mix aus Verkehrsausscheidungsziffer und Ländervorwahl ist. Und wieder: klebrige Tasten, schwitzige Hände, Münzen, die nie reichen wollten. Ich rufe meine Patentante an. Zu wenige Worte. Gerade so viele, um mein Zuhause kurz neben mich zu ziehen. Deutschland ist plötzlich so nah, wenngleich ich am anderen Ende Europas bin.

2025: Smartphones in der Hosentasche

Telefonzellen heute? Aufgelegt! 2019 noch ein paar Hundert, 2023 die letzten abgebaut. Palma beschloss: Kein Anschluss unter dieser Nummer. Telefonbücher? Landeten im Geschichtsbuch. Was also bleibt? Säulen wie diese hier, vor der ich noch immer stehe: ganz vergessen. Ein rostiges Überbleibsel, ein Anker im Augenblick. Je nachdem.

Zugegeben: Dieses tote Etwas schenkt mir etwas; mehr als jedes Smartphone mit all seinen Bildern. Es bringt die Telefonate zurück. Den Geruch von Sonnencreme auf der Haut. Das Bangen, ob das Gesprächsgeld reichen würde. Das Glück, wenn man durchkam.

Ich bleibe noch einen Moment, mustere das Wrack. Vielleicht werde ich auch ein bisschen wehmütig. Ein Relikt aus dem Urlaubsort von einst! Wie eine Zeitmaschine, eine, mit der ich kurz mal einige Jahrzehnte zurückreisen durfte. In weit entfernte Ferngespräche. Manche Verbindungen reißen nie ab.

