Tief durchatmen und trotzdem einfach ruhig bleiben

Fokussiere dich auf das, was du ändern kannst, und nicht auf das, was ohnehin nicht in deiner Hand liegt. Ein kluger Spruch, nachzulesen in dutzenden Anti-Stress-Ratgebern. Was dort nicht steht: Flugreisen zwischen Deutschland und Mallorca bieten das perfekte Setting, um den Ratschlag in der Praxis anzuwenden.

Montag, 8. September. Der letzte Urlaubstag in meinem Elternhaus in Deutschland. „Mist, morgen gilt eine Unwetterwarnung für Mallorca. Hoffentlich können wir fliegen“, sage ich nach einem Blick aufs Handy zu meinem Partner. „Wird schon gehen“, sagt dieser gelassen. „Aber wenn nicht? Wir müssen doch zum ersten Schultag pünktlich zurück sein“, rufe ich. „Bueno, was soll man machen“, so die stoische Antwort. Spanier!

Ein Reisetag voller Hindernisse

Dienstag, 9. September. Zum x-ten Mal innerhalb weniger Minuten ändert der Routenplaner bei Google-Maps die voraussichtliche Ankunftszeit. Wieder ein neuer Unfall irgendwo auf der Autobahn zwischen Ruhrgebiet und Kölner Flughafen. Wieder eine neu berechnete Route. Wir kommen nur langsam voran. Die Bremslichter vor uns sind in den grauen Regenschleiern kaum zu erkennen. Hoffentlich geht gleich am Airport alles glatt. Meine Nervosität steigt. „Mama, wann sind wir da“, nörgelt mein großer Kleiner auf dem Rücksitz.

Ruhig bleiben. Wir sind ja zeitig losgefahren. Um 13.45 Uhr soll unser Rückflug nach Mallorca gehen. Und tatsächlich: Die Umleitungen halten, was Google-Maps verspricht, wir erreichen den Flughafen, kommen am Gepäckschalter gut durch. Da ist sogar noch Zeit, den Spielbereich aufzusuchen. Ich entspanne mich. So sehr, dass ich plötzlich erschreckt feststelle: Wir müssten längst am Gate sein. “Kacka”, sagt da mein kleiner Kleiner und zupft an seinem Windelpopo. Ok.

Endlich an Board

Außer Atmen kommen wir beim Boarding an. „Bitte beeilen Sie sich, das System schließt gleich“, mahnt die Ryanair-Mitarbeiterin. Wir hetzen an ihr vorbei – nur um in der Fluggastbrücke von anderen Fluggästen ausgebremst zu werden. Als wir endlich auf unseren Plätzen sitzen, der Geschwisterstreit um den Fensterplatz geregelt ist und auch die Kuscheltiere angeschnallt sind, atme ich auf. Dann die Durchsage des Piloten. Schweres Unwetter auf Mallorca. Wir können nicht starten. Wann und ob es überhaupt losgeht: ungewiss. Bis dahin: „Bleiben Sie bitte ruhig im Flugzeug und entspannen Sie sich.“

Ruhig bleiben? Eingesperrt mit zwei kleinen Kindern, von denen eins am nächsten Tag eingeschult wird und das andere dringend Mittagsschlaf braucht? Ok. Challenge accepted.

Wartende Fluggäste am Flughafen Mallorca / Sophie Mono

Doch noch Glück gehabt

Um es abzukürzen: Knapp drei Stunden saßen, lagen und rannten wir in und durch die stehende Maschine. Dann ging es doch noch los. Erst als wir in Palma landeten, in die müden Gesichter von hunderten gänzlich gestrandeten Reisenden blickten, die Anzeigetafeln wahrnahmen, auf denen fast alle Flüge als “cancelado” gekennzeichnet waren, und im Wasser der überlaufenden Toiletten ausrutschten, die an diesem Unwettertag mehr einem Schweinestall denn einer sanitären Anlage glichen, wussten wir: Im Vergleich zu vielen anderen hatten wir noch Glück gehabt. Mit letzten Kräften zog ich die Kids hinter mir her, durch die kilometerlangen Wirrungen von Mallorcas Flughafen.

„Siehst du, hat doch alles geklappt“, sagt mein Partner lapidar, als wir abends nach zwölf Stunden Strapazen in Cala Ratjada ankommen. Ich wische mir den Schweiß von der Stirn. Einfach nichts sagen.

