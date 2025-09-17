Stoffliche Ordnung im rechtsfreien Raum? Mit Frottee gegen den Plebs

Viele Hotels haben inzwischen Regeln eingeführt, die das Reservieren von Liegen mit Handtüchern verbieten. / Clara Margais/dpa

Die Reviermarkierung per Handtuch ist auf Mallorca eine gute alte Tradition. Die Legende von frühaufstehenden deutschen Urlaubern, die per Frottee-Rechteck den länger schlafenden britischen Urlaubern die besten Liegen am Pool wegreservieren, inspirierte schon vor Jahrzehnten englische Bierwerbung. Auch die Wissenschaft beschäftigte sich damit: Wikipedia zitiert im lesenswerten gleichnamigen Eintrag das Belegen von Liegestühlen als „Fallbeispiel, wie ein neues Ordnungssystem in einem scheinbar rechtsfreien Raum entsteht“.

Die Reservierung durch Handtücher beschäftigte sogar schon die Rechtsprechung

Dabei ist der Raum rund um den Pool gar nicht mehr so rechtsfrei, auch Hotels haben das Konfliktpotential erkannt und versuchen, das von ambitionierten Urlaubern etablierte neue Ordnungssystem zu stürzen. Oder zumindest so zu tun, denn wer will sich schon mit eigens früh aufgestandenen Gästen anlegen?

Das Amtsgericht Hannover jedenfalls hat 2023 einem klagenden Urlauber eine Reisepreisminderung zugestanden, weil die Hotelangestellten die per Schild manifestierte Hausregel, dass Handtücher nicht länger als 30 Minuten Statthalter ihrer sonnenverbrannten Kurzeitbesitzer sein dürfen, nicht durchsetzten.

Fast schon Luxus: Die Liegen am Strand von Formentor gehören zu den teuersten der Insel – manche Angebote liegen sogar im dreistelligen Bereich. / Nele Bendgens.

Unrechtmäßig erzwungene Distanz

Nun weiß man nicht, ob der kanadische Soziologe Erving Goffman wirklich an Handtücher dachte, als er beschrieb, dass Menschen sich durch Bereichsmarkierung „Territorien des Selbst“ schaffen. Nicht, um Besitz anzumelden, sondern um Distanz zu erzwingen. Ein Prinzip, das die ebenfalls kanadische Luxushotelkette Four Seasons beherzigte – wenn auch nicht am Pool, sondern an einem von Mallorcas schönsten Stränden.

Der Bürgerbewegung „Formentor Públic“ zufolge wollte die Luxusherberge in diesem Sommer vor allem die einheimische Bevölkerung auf Distanz halten. Und zwar mithilfe von schneeweißen Handtüchern, die nicht etwa auf unfassbar teuren Strandliegen ausgebreitet, sondern auf dem schmalen Streifen Sand drapiert wurden, den die zwei (!) Reihen Ruhemöbel bis zur Wasserlinie übrig ließen. Auf dass sich der Plebs nicht zwischen die – Achtung: – gutbetuchte Kundschaft und das Meer zwänge.

Die Bürgerinitiative hat Medienberichten zufolge Klage bei der zuständigen Küstenbehörde eingereicht, da der Strand in Spanien dem Gesetz zufolge nun mal allen gehört.

Wünscht man sich da nicht ein schnelles (und vor allem saftiges) Urteil? Ja. Aber wie schön wäre es, wenn es erst am 25. Mai 2026 verkündet würde? Da ist nämlich Welt-Handtuch-Tag. Zu Ehren des Kultautors Douglas Adam, der einst schrieb: „Ein Handtuch ist so ungefähr das Nützlichste, was der interstellare Anhalter besitzen kann“. Auch und gerade am Strand von Formentor.

