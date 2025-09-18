"SOS Turismo" ist nicht lange her: Warum die Menschen auf Mallorca vorsichtig mit ihrem Ärger über Massentourismus umgehen müssen

Teilnehmer an der ersten großen Demonstration gegen Wohnungsnot und die Folgen des Massentourismus auf Mallorca im Mai 2025. / Clara Margais/dpa

Massentourismus ist seit Jahren ein Unwort auf Mallorca. Dabei steht der Begriff nicht in erster Linie für die Urlauberscharen, die über die Insel ziehen, sondern für die Probleme, die damit einhergehen. Das wären die Wasserknappheit, die Wohnungsnot und das Sterben der traditionellen Geschäfte in erster Linie. Wobei natürlich nicht jegliche Schuld auf die Urlauber abgeladen werden kann.

Die Agentur für Tourismusstrategie (AETIB) hat am Dienstag (16.9.) in einer Studie veröffentlicht, dass 78 Prozent der 2.008 befragten Inselbürger sich weniger Urlauber wünschen würden. Die nackten Zahlen schütten mal wieder Öl in das Feuer, ob die Touristen auf der Insel nun erwünscht sind oder nicht.

Vor vier Jahren bettelten die Mallorquiner noch um jeden Urlauber

Dabei sind die Mallorquiner gut beraten, das Thema mit Samthandschuhen anzufassen. Es ist gerade mal vier Jahre her, dass die Menschen im Zuge der Corona-Pandemie an eigener Haut erfuhren, wie es sich ohne Urlauber auf Mallorca lebt. „SOS Turismo“, schrieben die Leute damals auf Plakate. Die Schlangen an den Armenspeisen wurden länger und länger.

Und dennoch denken 71,1 Prozent der Befragten, die im Tourismusgewerbe arbeiten oder gearbeitet haben, dass es zu viele Urlauber sind. Kommen weniger, werden viele Jobs gestrichen. Wovon wollen diese Leute dann leben? Auf Mallorca wünscht sich jeder einen 9-to-5-Job von montags bis freitags, der vernünftig bezahlt wird, und nicht nur auf die Saison begrenzt ist. Eine solche Stelle zu finden, gleicht einem Lottogewinn.

Lieber Probleme lösen statt die Urlauber vergraulen

Demonstrationen und zerkratzte Autos mit deutschem Nummernschild sorgen dafür, dass Hoteliers und Restaurantbesitzer bibbern. Statt die Urlauber wegzuwünschen, sollte lieber die Urlaubsdestination mit dem normalen Alltagsleben unter einen Hut gebracht werden. Dafür zahlen die Touristen schließlich Steuern.

Abonnieren, um zu lesen