Krieg an der Käsetheke

Sóller, das Orangendorf im Nordwesten der Insel, erlebte diesen Sommer einen Touristen-Ansturm noch nie gewesenen Ausmaßes. Kilometerlange Staus waren die Folge – bis hin zu gesperrten Tunneln. Rien ne va plus, nichts ging mehr. Einen Parkplatz zu finden, war schier unmöglich geworden. Bis die Behörde Sóllers reagierte und in Rekordtempo zwei neue, große Parkplätze baute.

Ein einziger Supermarkt für eine ganze Region

Doch neben dem Verkehrschaos, gibt es noch ein anderes Dilemma, das mit den Touristenmassen einhergeht: In Sóller gibt es nur einen größeren Eroski-Supermarkt. Dieser versorgt aber nicht nur Sóller, sondern auch Deià, Valldemossa und Fornalutx mit Lebensmitteln. Der nächste Discounter ist in Marratxí. Man kann sich also vorstellen, dass selbst ohne Feriengäste dieser Supermarkt schon an seine Grenzen kommt. Jetzt, mit dem Touristen-Ansturm sowie der gestiegenen Bereitschaft der Urlauber sich selbst zu versorgen, statt Essen zu gehen, ist ein Krieg ausgebrochen. Der Kampf um Lebensmittel! Die Verlierer sind die Einwohner, die leergefegte Regale erleben wie zu Coronazeiten. Die Belegschaft arbeitet am Limit, kommt mit dem Auffüllen einfach nicht hinterher. Trotz unzufriedener Kunden und chaotischen Zuständen auf dem Parkplatz tragen die Mitarbeiter ein Lächeln im Gesicht – davor ziehe ich einfach nur meinen Hut!

Wann kommt die Lösung?

Seit circa einem Jahr gibt es eine Baustelle im kleinen Industriegebiet von Sóller, hier soll ein großer Supermarkt entstehen. Passieren tut wenig, ich frage mich warum? Der Bau müsste oberste Priorität haben, für die Einwohner und die Stimmung! Denn es sind gerade diese alltäglichen Situationen, die für nachvollziehbaren Unmut bei der Bevölkerung sorgen. Und es sind Probleme, die meiner Meinung nach, eine Behörde wie die in Sóller, doch bitte vor solch einem Touristen-Ansturm bedenken sollte, nicht erst dann, wenn es zu spät ist.

