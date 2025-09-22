Sonntags geöffnet

Neulich machte ich „Truhe-Tag“. An einem Ruhetag: Sonntag, „Alles wird Glut“ – Hitze in Cala Ratjada. 38 Grad. Ich rette mich in den Supermarkt. Runtergekühlt auf ca. 17 Grad. Meine persönliche Tiefkühltruhe. Truhe-Tag eben. Und, ja, selbst am letzten Tag der Woche hat der Lebensmittler bis 21 Uhr geöffnet.

Viermal bin ich diesmal rein. Immer wieder vergesse ich eine Kleinigkeit. Erst Wasser. Dann Milch. Ach, ich Schussel, Zitronen! Hauptsache: noch einmal durch die Automatiktür. Zisch. Kalte Luft. Klimaanlage. Kein Kreislaufkollaps. Einmal gibt es sogar einen Promo-Artikel geschenkt: ein Strohhutimitat. Ich fühle mich gleich wie Indiana Jones. Auch er erlebt in fernen Ländern geheimnisvolle Aha-Momente.

Im Gegensatz: Ladenöffnungszeiten in Deutschland

Zum Beispiel diesen: In der Heimat gilt das Ladenschlussgesetz. Ein Fossil aus Zeiten, in denen man sonntags zwar ins Freibad konnte, aber einkaufen? Unmöglich! Schon in der Weimarer Republik hatte er Verfassungsrang, nun regelt das Grundgesetz den „Sonntagsschutz“. Ein Erholungstag für die „seelische Erhebung“. Ein Tag für Gott zwar, aber nicht für die Welt, wie wir sie aus dem Inselurlaub kennen.

Auf Mallorca dagegen: locker gemacht, locker gedacht. Praktisch, wirtschaftlich. Der Kunde ist König, der Umsatz regiert. Unaufhörlich strömen die Leute in die Läden. Sie haben Zeit, bringen Geld. Und genau darauf baut das System.

Ich schwärme: Das ist keine Bequemlichkeit. Das ist Freiheit! Ich muss nichts horten, nicht planen, nicht samstags alles für zwei Tage besorgen. Ich gehe einfach, wann ich will, denn ich darf. Und wenn ich noch mal gehe. Und noch mal. Präsident oder Pauschaltourist, egal – hier darf jeder was kaufen. Wie selbstverständlich.

Am Ende trage ich zwei Tüten nach Hause. Und eine Erkenntnis: Domingo (sprachlich: christlichen Ursprungs) ist der „Tag des Herrn“, jeder darf nach der Messe noch Götterspeise kaufen – während man in Deutschland am „Tag der Sonne“ (aus dem Germanischen) nicht einmal Sonnenmilch bekommt. Es sei denn, es ist „verkaufsoffener“ Sonntag.

