Arbeitszeitverkürzung gescheitert: Sánchez scheitert an katalanischem Veto

Der spanische Ministerpräsident wurde auf seinem Weg der Vermögensverteilung von oben nach unten vom spanischen Parlament ausgebremst. Seine Arbeitsministerin Yolanda Díaz wollte für Spanien die 37,5-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich einführen, was etwa 12 Millionen Arbeitnehmern zugutegekommen wäre. Verstöße sollten mit bis zu 10.000 Euro pro Arbeitnehmer geahndet werden. Arbeitgeber liefen gegen diese Pläne Sturm, denn sie würden insbesondere kleine und mittlere Unternehmen in die Insolvenz treiben. Gastronomen erklärten, sie müssten bei der Herabsetzung der Arbeitszeit früher schließen oder mehr Überstunden bezahlen, was wirtschaftlich nicht machbar sei. Auch die Landwirte stimmten ein. Die Präsidentin der Landwirte in Almeria erklärte: „Unsere Arbeitszeit richtet sich nach der Pflanze, nicht nach dem Amtsblatt“. Unisono wurde von der Arbeitgeberseite darauf hingewiesen, dass die Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich unweigerlich die Personalkosten in die Höhe treibe, was die konkrete wirtschaftliche Situation der Unternehmen nicht zulasse.

Sánchez versucht dennoch, das Wahlversprechen einzulösen

Sánchez und Diaz kamen mit ihrem Gesetzesvorschlag nicht durch, weil die Katalanen die Zustimmung verweigerten. Ohne diese hat die linksgerichtete Regierung im Parlament keine Mehrheit. Diese Abstimmungsniederlage ist ein harter Schlag für Pedro Sánchez, dessen Regierung eh im Schwanken ist. Die Senkung der Wochenarbeitszeit war eines der wichtigsten Wahlversprechen von Sánchez. Bei dem viel kritisierten Stimmenkauf der baskischen und katalanischen Nationalisten hat er offenbar nicht ins Kalkül gezogen, dass diese sehr wirtschaftsnah sind. Sánchez wird in Zukunft versuchen, das Gesetz abermals durchs Parlament zu bringen. Dabei wird ihm vielleicht zugutekommen, dass im spanischen öffentlichen Dienst auch heute schon die 37,5-Stunden-Woche gilt.

