Lasst uns offen diskutieren über den Massentourismus – die Branche kann es vertragen!

Nicht nur Urmalloquiner fühlen sich eingeengt. Auch viele Deutsche finden, dass die Insel generell zu voll ist, wie eine MZ-Umfrage zeigt. Ein Großteil der deutschsprachigen Befragten befürwortet ebenso wie die Einwohner sogar Beschränkungen der Urlauberzahlen. Gleichzeitig haben viele ihr Interesse an Mallorca nicht verloren und fühlen sich auf der Insel weiter willkommen, trotz der Proteste.

Was sagt uns das? Dass die deutschen Urlauber mehrheitlich ignorant sind und ihr Ferienparadies wissentlich durch ihr Kommen zerstören? Dass die Protestbewegung versagt hat? Wohl kaum. Vielmehr zeigen die Ergebnisse und die enorme Beteiligung an der Umfrage, dass wir Mitteleuropäer die Diskussionen und Probleme auf der Insel nicht nur wahrnehmen, sondern nachvollziehen können. Dass wir es den Mallorquinern nicht krumm nehmen, wenn sie über sinkende Lebensqualität durch Urlaubermassen klagen, sondern dafür Verständnis aufbringen.

Es zeigt, dass ebenjene Diskussionen nicht schädlich für das Mallorca-Image sind, sondern geführt werden müssen und können – ohne dass gleich alle ausländischen Inselliebhaber beleidigt das Weite suchen und finanziellen Ruin herbeiführen. Es zeigt, wie groß die Mallorca-Verbundenheit vieler deutschsprachiger Gäste ist. Die Branche hält es aus, wenn konstruktiv Probleme angesprochen werden. Nur so kann es besser werden, auch für den Tourismus selbst. Statt Überfüllung wegzureden aus Angst, Urlauber zu vergraulen, sollte die Balearen-Regierung Probleme mutig angehen. Und aufhören, neue „Luxusmärkte“ anzuwerben.

Übersetzung ins Spanische / Traducción al castellano

No solo los mallorquines se sienten limitados. También muchos alemanes opinan que la isla está demasiado llena, como muestra una encuesta del Mallorca Zeitung. Gran parte de los encuestados está a favor de imponer restricciones al número de turistas. Al mismo tiempo, muchos no han perdido su interés por Mallorca y se siguen sintiendo bienvenidos en la isla.

¿Qué nos dice esto? ¿Qué los turistas alemanes son en su mayoría ignorantes y destruyen conscientemente su paraíso vacacional? ¿Qué el movimiento protesta ha fracasado? En absoluto. Más bien, los resultados y la enorme participación en la encuesta muestran que los alemanes no solo percibimos los debates y problemas en la isla, sino que también podemos comprenderlos.

Que no se lo reprochamos a los mallorquines cuando se quejan de la disminución de la calidad de vida debido a las masas de turistas, sino que mostramos comprensión. Muestra que dichos debates no perjudican la imagen de Mallorca, y que deben y pueden llevarse a cabo, sin que los amantes extranjeros de la isla se sientan ofendidos y se marchen precipitadamente, provocando una ruina económica. Muestra lo grande que es el vínculo con Mallorca de muchos huéspedes alemanes.

El sector puede soportar que los problemas se aborden de manera constructiva. Solo así puede mejorar, también para el propio turismo. En lugar de restar importancia a la masificación por miedo a espantar a los turistas, el Govern debería afrontar los problemas con valentía. Y dejar de atraer nuevos „mercados de lujo“.

