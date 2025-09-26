Immer ein offenes Haus auf Mallorca: Herzlich willkommen, aber...

Langsam atmet die Insel wieder auf. Mit dem Ende der Sommersaison kehrt wieder etwas Ruhe ein, nicht nur in den touristischen Orten, sondern auch zu Hause. Wer auf Mallorca lebt, hat grundsätzlich viel Besuch. Ob bei uns zu Hause oder bei Freunden: Der Sommer ist in der Regel ausgebucht. Zu Beginn der Besuchssaison freut man sich über die Gäste, zum Ende hin, hält man einfach nur noch durch. Das Dilemma: Wir Residenten leben hier, arbeiten hier, haben unseren Alltag hier. Unser Besuch macht Urlaub und versucht, aus jedem Tag das Beste herauszuholen. Diese zwei völlig verschiedenen Lebensweisen kommen sich zwangsläufig in die Quere. Es fängt mit einer Erwartungshaltung der Besucher an, die bei mir mittlerweile zu schlaflosen Nächten führt. „Wie sieht denn das Programm der nächsten Tage aus?“, aus dem Mund unserer Gäste zu hören, macht mich schier wahnsinnig. Erwachsene Menschen verhalten sich plötzlich wie Kinder. Eigenständigkeit, Fehlanzeige. Ein Ausflug zu den Drachenhöhlen, ein Stadtbummel nach Palma, die Sightseeing-Tour zu den Stauseen und natürlich die Sa-Calobra-Schlucht – seien Sie ehrlich, Sie können das doch auch nicht mehr sehen.

Neben dem Alltag noch ständig Animateur sein

Schlimm wird es, wenn das Wetter nicht mitspielt. Dann fällt die beste Beschäftigung für Gäste flach: das Meer. Umso wichtiger werden dann die Streamingdienste wie Netflix oder Gesellschaftsspiele. Hauptsache, die Gäste haben keine Langeweile. Manchmal fühlt man sich wie ein Animateur in einem dieser Club-Hotels. Essen gehen wird irgendwann auch ein einziger Kompromiss. „Wir würden gerne leckere Tapas essen“, ist quasi gesetzt für den Besuch. Klar, verständlich. Dass wir aber irgendwann Pimientos de Padrón und Co. nicht mehr sehen können, versteht kaum einer. Das können nur diejenigen verstehen, die auf Mallorca leben.

Dass wir auch nicht mehr jeden Abend bis spät durchtrinken und feiern, liegt zum einen an unserem Alter, zum anderen aber auch daran, dass wir am nächsten Tag wieder unseren ganz normalen beruflichen Alltagspflichten nachkommen müssen. Urlaubsinsel bleibt Urlaubsinsel – zumindest in den Augen der Urlauber. „Ihr seid aber auch ganz schön langweilig geworden“, war wohl die Krönung an Kommentaren, die wir uns von unseren Gästen anhören mussten. Da hilft nur eine große Portion Gelassenheit und die Gewissheit, dass ein Leben auf Mallorca eines ganz gewiss nicht ist: langweilig!

