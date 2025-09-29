Miete frisst Lebensfreude – oder warum die Restaurants der Insel leer sind

Es mag ein etwas ausgelaugtes Klischee gewesen sein, aber als ich vor vielen, vielen Jahren nach Mallorca zog, da galt: Wenn die Einheimischen am Monatsende 20 Euro übrig hatten, dann wurde das nicht gespart, sondern bei einem Essen oder ein paar Bierchen mit Freunden auf den Kopf gehauen. Diese überaus erfrischende Einstellung war sicher auch mit einer der Gründe, warum es an jeder Ecke eine gut besuchte Bar gab. Vollkommen überraschenderweise (Ironie aus) sind diese Zeiten vorbei. Restaurantbetreiber klagen über leere Terrassen, Ladeninhaber über ausbleibende Kundschaft, die Konsum- beziehungsweise Genussfreude der Inselbewohner scheint ihr Ende gefunden zu haben.

Und, um es gleich vorwegzunehmen, es liegt nicht daran, dass die Bevölkerung plötzlich eine Sparfreude erfasst hat, mit der Reserven für schlechte Zeiten angelegt werden. Es liegt daran, dass sie schon mittendrin ist, in den schlechten Zeiten. Das Immobilienportal Fotocasa hat Mitte des Monats bekannt gegeben, dass die Durchschnittsmiete auf der Insel bei 1.500 Euro für eine 80 Quadratmeter-Wohnung liegt. Das Durchschnittseinkommen hingegen liegt bei etwa 1750 Euro netto – da bleibt nicht einmal genug zum Leben übrig, geschweige denn zum Genießen.

Da wünscht man sich wehmütig die alten Zeiten zurück

Dazu passt eine andere Nachricht, die Erinnerungen weckte. Die Konzession für eine der wenigen direkt am Meer liegenden Bars der Inselhauptstadt wird neu ausgeschrieben. Vor 20 Jahren stand an ebendieser Stelle direkt am Stadtstrand von Palma ein schlichtes Häuschen namens Bar Gabi, wo man auf roten Plastikstühlen an wackeligen Tischen saß und in Handtücher gewickelte Kinder um Pommes bettelten, während die Eltern ein Bierchen tranken.

Um jetzt nicht ganz in die „Früher-war-alles-besser“-Litanei zu verfallen: Die Sauberkeit des Meerwassers hat sich seitdem sicherlich zum Positiven entwickelt. Die Bar hingegen zeichnet sich mittlerweile durch raschelnde Design-Sonnenschirme, Schickimicki-Karte und knusprige 9,50 Euro für einen Teller Pommes aus.

Ja, ja, Angebot und Nachfrage, werden Sie jetzt sagen, der Markt halt, nicht wahr, der reguliert sich nun mal selbst. Aber langsam drängt sich doch die Frage auf, wer denn noch Teil dieses famosen Marktes sein darf. Genussfreudige Einheimische aus der Arbeiter- und Mittelschicht ganz sicher nicht mehr.

