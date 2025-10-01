Warum wollen alle auswandern – und warum tun es so wenige?

„Stell dir mal vor, wir könnten auch hier leben …“ Immer wieder habe ich den Satz so oder so ähnlich in den vergangenen Sommermonaten gehört. Von den unterschiedlichsten Freunden und Bekannten aus Deutschland, die es für ein paar Tage oder Wochen auf die Insel gezogen hat. Als Urlauber nur, klar. Fest verwurzelt in Deutschland, beruflich, kulturell. Und doch: Sie alle blieben bei Spaziergängen durch den Ort interessiert an den Immobilieninseraten in den Schaufenstern der Makler stehen, die (auf den ersten Blick) verheißungsvolle, aber (auf den zweiten Blick) vollkommen unerschwingliche Angebote präsentieren.

Einige meiner Freunde beließen es dabei – wenn die rustikale, kleine Steinfinca zwei Millionen Euro aufwärts kostet, kann einem das schon mal den Spaß verderben. Andere sponnen weiter, gaben sich den süßen Träumereien hin. Wie könnte man es doch schaffen, auf Mallorca zu wohnen? Wie könnte man hier sein Geld verdienen? Wie wäre es wohl, hier zu leben, mitten im Sommerparadies? Abenteuerliche Geschäftsideen wurden ersonnen, wilde Wohngemeinschaften ausgeheckt.

So gerne ich es auch hätte, ich bin mir ganz sicher: Keiner von ihnen wird den Schritt wirklich tun. Die sehnsüchtigen, aber irgendwie auch wohltuenden Spinnereien gehören für die meisten zum Mallorca-Urlaub dazu. Doch spätestens, wenn sie zurück im deutschen Alltag sind, ist es damit vorbei. So war es bisher bei allen. In den zehn Jahren, in denen ich mittlerweile hier lebe, ist mir niemand auf die Insel gefolgt. Nicht einmal versuchsweise.

Welche Eigenschaften braucht man, um den Schritt zu wagen?

Warum eigentlich nicht? Warum gehen manche, wie ich, den Schritt tatsächlich, und wandern aus – und andere eben nicht? Natürlich sind dabei auch immer die persönlichen Umstände entscheidend, klar. Aber abgesehen davon: Muss man auch ein bestimmter Typ sein, um wirklich als Bewohner auf die Insel zu kommen? Jemand, der macht, statt zu träumen? Der riskiert, statt auf Nummer sicher zu gehen? Dem es leicht fällt, Gewohntes loszulassen? Ich glaube nicht. Zumindest trifft nichts davon wirklich auf mich zu.

Einmal sagte eine weltgewandte, erfahrene Auswanderin sinngemäß zu mir: “Ausnahmslos alle, die wir hierhin kommen, um zu bleiben, werden nicht nur von dem Schönen der Insel angezogen, sondern auch von etwas Schlechtem in Deutschland abgestoßen. Etwas treibt uns weg, sonst würden wir nicht bleiben.” Zunächst fand ich diesen Satz Quatsch. Ich habe kein konkretes Problem mit Deutschland. Oder? Es ist mehr so ein unbestimmtes Gefühl, das mich davon abhält, zurückzuwandern. Nicht in Worte zu fassen, einfach da – und Grund genug, nicht nach Deutschland zurück zu wollen. Obwohl ich viele Menschen dort vermisse.

Vielleicht, ganz vielleicht, setzt ja doch irgendwann einer meiner Lieben seine Mallorca-Schwärmerei in die Tat um und zieht hierher. Unwahrscheinlich, ich weiß. Und für die Insel ob der Überfüllung auch nicht förderlich, schon klar, aber träumen darf man ja wohl – auch dann, wenn man bereits auf Mallorca lebt.

