Nachhaltiger Urlaub auf Mallorca ist ja gut und schön - doch das Problem der Flugreisen bleibt

Natürlich haben die Hoteliers auf Mallorca ein Lob verdient. Ihre Bemühungen um nachhaltigen Urlaub sind längst keine Lippenbekenntnisse mehr. Sowohl die vier großen Player Meliá, Iberostar, Riu und Barceló als auch kleinere Ketten haben die unterschiedlichsten Projekte ins Leben gerufen, um die negativen Auswirkungen des Tourismus auf die Umwelt zu begrenzen. Welchen Stellenwert die Nachhaltigkeit beispielsweise bei Riu hat, bewies Lola Trian Riu, die aus der vierten Generation der Hotelgründer stammt, und viele Jahre die Nachhaltigkeitsabteilung der Kette höchstpersönlich vorantrieb.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass viele der Maßnahmen, die die Hoteliers inzwischen so mustergültig umsetzen, nur bedingt freiwillig umgesetzt werden. Das balearische Tourismusgesetz der linksgerichteten Vorgängerregierung verpflichtet die Unterkünfte zur Vermeidung von Einwegplastik, zum Wassersparen, zur Reduzierung des Ressourcenverbrauchs oder dazu, am Frühstückstisch und beim abendlichen Buffet stärker auf lokale Produkte zu setzen.

Das Resultat kann sich sehen lassen, doch zum Schluss bleibt das alte Dilemma: Kann der Tourismus auf Mallorca überhaupt nachhaltig sein? Da muss man skeptisch bleiben. Schließlich reisen deutlich mehr als 90 Prozent der Urlauber im Flugzeug an. Und wenn die Flugverbindungen in weiter entfernte Ziele wie die USA, Kanada oder nun die Arabischen Emirate weiter ausgebaut werden, dann relativiert das die Bemühungen der Branche wieder.

Spanische Übersetzung Por supuesto, los hoteleros mallorquines se merecen un elogio. Sus esfuerzos por un turismo sostenible hace tiempo que dejaron de ser meras declaraciones vacías. Tanto los cuatro grandes actores — Meliá, Iberostar, Riu y Barceló — como cadenas más pequeñas han puesto en marcha los más diversos proyectos para limitar los efectos negativos del turismo sobre el medio ambiente. La importancia que tiene la sostenibilidad, por ejemplo en Riu, la demostró Lola Trian Riu, descendiente de la cuarta generación de los fundadores del grupo hotelero, quien durante muchos años impulsó personalmente el departamento de sostenibilidad de la cadena. Pero también es cierto que muchas de las medidas que los hoteleros aplican hoy de forma tan ejemplar no se implementaron del todo de forma voluntaria. La ley turística balear, impulsada por el anterior Govern, obliga a los alojamientos a evitar el uso de plásticos de un solo uso, ahorrar agua, reducir el consumo de recursos o apostar más por productos locales en el desayuno y el bufé nocturno. El resultado es digno de verse, pero al final permanece el dilema de siempre: ¿Puede el turismo en Mallorca ser realmente sostenible? Con esto hay que permanecer escéptico. Al fin y al cabo, más del 90 por ciento de los turistas llegan en avión. Y si se siguen ampliando las conexiones aéreas con destinos lejanos como EE. UU., Canadá o ahora los Emiratos Árabes, entonces esos esfuerzos del sector quedan relativizados nuevamente.

