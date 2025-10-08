Vor elf Jahren geschah es. Im Urlaub auf Mallorca wurde ich zum Raucher. Ausgerechnet dort, wo die Sonne dauerlacht. Wo der Körper immer nach frischer Luft giert. Genau dort kaufte ich mir meine erste Schachtel Zigaretten. Ich erinnere mich an diesen Abend. Im Clubhotel. Den letzten. Im Mai. Mit einem kühlen Chardonnay im Kopf. Mit jenem Gefühl: Jetzt eine Kippe, sie könnte den Moment komplett machen. Dieses Gefühl begleitet mich nun über ein Jahrzehnt. Und bis heute konnte ich es nicht loswerden.

Neulich stehe in einem Estanco, in einem Tabakladen, entdecke einen riesigen Werbeaufkleber. Beworben? Wird eine Stange. 48 Euro in Spanien – 80 in England, 75 in Deutschland, 55 in Italien. Im Marktschreier-Sprech hieße es: „Kaufe hier, kaufe heute, bevor du wieder heimmusst.“ Das ist Marketingpsychologie. Als Erstes wirkt der Ankereffekt: Teure Heimat-Preise lassen 48 Euro wie ein Geschenk wirken. Gespickt mit Verlustangst: Wer zu spät zuschlägt, bestraft sich selbst, muss zu Hause draufzahlen. Die abgebildeten Flaggen? Ein Hauch sozialen Beweises: Alle Nationen sparen, willst du echt der einzige Depp sein? Schließlich das Knappheitsargument: Dieses Schnäppchen ist real. Nur hier. Nur jetzt. In den Ferien.

Zigaretten verschwinden aus dem öffentlichen Leben

Ich dachte: Wäre ich Tourist, kein Resident, ich hätte gleich zwei Stangen eingepackt. Weil ich mich clever gefühlt hätte. Ich weiß natürlich, Vorrat kaufen ist mitnichten sonderlich smart. Klüger ist, gleich aufzuhören. Nein, sofort. Genau darin liegt die Pointe des verschärften und verabschiedeten Anti-Tabak-Gesetzes. Keine Kippe mehr auf Terrassen, keine mehr an Schwimmbädern, Unis oder im Taxi. Werbung verschwindet. Selbst Kaugummizigaretten werden verboten.

Welch Zeichen. Ein Rauch-Zeichen! Der größte Schnapp liegt nicht darin, billiger einzukaufen. Er liegt im Verzicht. Mallorca? Der Ort, an dem ich anfing. Vielleicht wird es ja der Ort, an dem ich endlich aufhöre. Oder? Ich wandere einfach weiter. Aus! Auf die Kanaren. Da gibt es eine niedrigere Verbrauchsteuer.

Abonnieren, um zu lesen