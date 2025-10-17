Palma – (k)eine Stadt für junge Menschen!

Alternative zum Auto: Der TIB-Bus auf Mallorca. / CAIB / EP

Ich liebe Palma. Vor allem im Herbst. Diese Stadt hat alles, was man braucht: eine wunderschöne Altstadt, tolle Restaurants und entspannte Bars. Aber es gibt einen großen Haken: Palma ist für alle, die nicht in der Stadt wohnen und kein Auto haben oder es nicht benutzen möchten, absolut unpraktikabel. Es gibt zwar verschiedene Möglichkeiten, mit den Überlandbussen oder der Bahn hineinzufahren, aber zurück fährt einfach nichts mehr. Das Auto kommt für mich nicht infrage. Insbesondere dann nicht, wenn man plant, essen zugehen und ein Glas Wein zu trinken.

TIB - Busse sind oft überfüllt

Wir fahren meist mit dem Bus bis nach Palma. Die Strecke über Deià und Valldemossa ist atemberaubend schön und in den komfortablen Bussen kann man die Landschaft entspannt genießen. Aber was ich wirklich unglaublich finde: Die Busse sind megavoll! Voll mit Touristen. Grundsätzlich finde ich das gut, wenn mal kein Mietauto benutzt wird, aber der große Nachteil ist, dass die Bevölkerung nicht planen kann, mit dem Bus zu fahren. Riesige Schlangen in Deià und vor allem Valldemossa sorgen dafür, dass etliche Menschen, die gerade von der Arbeit kommen und einfach nur nach Hause möchten, keinen Platz bekommen. Die Busse fahren nur einmal pro Stunde und es ist nicht gewiss, dass man beim nächsten Mal überhaupt einen Platz bekommt. Also, stellen Sie sich mal vor, Sie kommen nach einem anstrengenden Arbeitstag an die Bushaltestelle und müssen im Zweifel zwei Stunden warten, bis Sie einen Platz bekommen: Ich würde ausflippen! Ich verstehe einfach nicht, warum es nicht ganz klare Priorisierungen für Anwohner gibt. Noch besser wäre natürlich, wenn der Bus einfach öfters fahren würde.

ÖV nachts keine echte Alternative

Ein anderes Beispiel ist die Bahn. Ich bin schon häufiger mit ihr in die Stadt hineingefahren, insbesondere an einem Samstag. Am Nachmittag ist sie meist gefüllt mit jungen Menschen, die zum Feiern nach Palma möchten. Die letzte Bahn aus Palma raus fährt gegen 22 Uhr. Wirklich jetzt? Da fängt für junge Menschen der Abend erst an! Mit dem Taxi zurückzufahren, ist für viele einfach zu teuer. Also fahren dann doch viele mit dem Auto. Und ob alle so wie ich dann auf Alkohol verzichten, möchte ich bezweifeln. Es würde ja schon reichen, wenn am Freitag und Samstag zumindest einmal pro Stunde eine Bahn nachts fahren würde.

Dieses Jahr wurde viel diskutiert über das Mietautoproblem. Einfach zu viele. Überall Staus. Keine Parkplätze. Ich bin mir sicher, wenn die Fahrpläne endlich an die Bedürfnisse der Menschen angepasst werden, würden auch viel mehr Touristen auf ein Auto verzichten. Ganz zu schweigen, dass die Menschen, die hier leben, in erster Linie profitieren würden.