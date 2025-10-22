Okupas im Küchenschrank – wie Fruchtfliegen mein Mallorca-Haus besetzten

Meine schwangere Frau! Unser zweites Töchterchen? Unterwegs. Eine Geburt auf Mallorca? Von Cala Ratjada bis Manacor fährt man einfach zu lange – mit Wehen eine Zumutung. In unserer alten Ruhrgebiet-Heimat sind es sieben Minuten bis zum Kreißsaal. Und da Fluglinien werdende Mamas spätestens ab der 36. Woche am Boden lassen, mussten wir einen Monat vor errechnetem Termin fliegen. Ich verließ unser Reihenhaus mit der Gründlichkeit eines Beamten. Persiana zu, Strom aus, Kühlschrank offen. Letzter Kontrollgang, sogar das Mindesthaltbarkeitsdatum prüfte ich. Drei kleine Safttüten ließ ich zurück – lange noch bekömmlich, unverfänglich, so mein Gedanke.

Rückkehr ohne Vorahnung

Acht Wochen Deutschland: Geburt perfekt, Glück im Akkord, Schlaf auf Raten. Ich reiste als einfacher Vater ab und kehrte als zweifacher zurück. Währenddessen stand unser Mallorca-Heim still: Klimaanlagen aus, kein Luftzug, Türen verriegelt. Was für mich Ordnung war, wurde im Süden zur Brutstätte. Heimkehr spätabends: draußen Pinienluft, im Flur die Koffer. Dann die Küche. Eine Schranktür, aufgemacht – und die Fruchtfliegen quollen hervor, nicht zu stoppen. Drosophila melanogaster in Hunderten, Tausenden, ein einziger Angriff. Drei Tetrapaks hatten genügt, um aus einem Vorratsschrank ein besetztes Territorium zu machen. Auf Spanisch nennt man das „Okupas“. Wir schrubbten zwei Stunden mit Sanytol und Lejía, während das Neugeborene schrie, als wollte es die Szene kommentieren: hier das ersehnte neue Leben, dort das anarchische. Zwei unausweichliche Parallelverwandlungen.

Kafka lässt grüßen

Und genau hier liegt die Residenten-Wahrheit: Man kommt mit Akribie, will alles ordnen, denkt in Tabellen und Paragrafen. Doch die Insel zwingt zur Improvisation. Heute Pedantenordnung, morgen Saftladen-Chaos, übermorgen wieder Alltag. Da erinnerte ich mich an den Prager Versicherungsassessor, der tagsüber Unfallakten sortierte und nachts über die Absurditäten des Lebens schrieb: Er wusste, dass Planung nur eine Fußnote ist und die wahre Geschichte in der „Verwandlung“ steckt. Drei harmlose Trinkpäckchen – und plötzlich fühlte ich mich wie Gregor Samsa. Willkommen in der kafkaesken Chaosküche einer Auswandererfamilie.

Abonnieren, um zu lesen