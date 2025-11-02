Ladensterben auf Mallorca: Über Ausländer schimpfen reicht nicht

Leere Ladenlokale wie hier in Capdepera gibt es in vielen Orten im Inselinneren. / Sophie Mono

Palmas ältestes Geschäft schließt, das Kurzwarengeschäft Can Donya Àngela. Aufgegeben, wie so viele Einzelhändler. Ähnlich düster sind die Tendenzen in den Küstenorten. Hier überleben vor allem Souvenirshops und Mini-Supermärkte, die nur im Sommer geöffnet haben. In Dörfern abseits der Küste herrscht häufig Ladenleerstand vor – für Besorgungen weichen die Einwohner auf chinesische Basare, entfernte Einkaufszentren oder den Online-Handel aus.

Nur in hippen Städtchen wie Artà und Santanyí oder in einigen Straßenzügen Palmas wimmelt es von nordisch-stylishen Dekoläden, mondän-legeren Boutiquen, ausländischen Kunstgalerien und Immobilienagenturen. Alles nett anzusehen, teils auch belebend – aber angesichts des Sortiments und der Kaufpreise schwer in Einklang zu bringen mit den einheimischen Kaufgewohnheiten.

Keine Frage: Das Ladensterben tut Mallorca nicht gut. Florierender Einzelhandel ist immer besser als kollektiver oder saisonaler Leerstand. Gleichzeitig sind manche Geschäfte – Nostalgie hin oder her – einfach nicht mehr zeitgemäß. Wer braucht heute noch einen Kurzwarenladen? Doch apropos: Braucht Mallorca unzählige immergleiche Souvenirshops? Braucht es immer mehr Hochpreis-Läden, die den Durchschnittsbewohner als Kunden ausschließen? In Maßen ja. Die Nachfrage ist da. Trotzdem ist es nicht gut, wenn Einheimische zu bloßen Zuschauern degradieren. Wobei es nicht reicht, auf ausländische Händler oder Käufer zu schimpfen. Wer alte Dorfläden retten will, muss zuallererst selbst dort einkaufen.

Übersetzung ins Spanische

Con la mercería Can Donya Àngela cierra la tienda más antigua de Palma. Como tantos otros minoristas. Igualmente sombría es la tendencias en las localidades costeras. Aquí sobreviven sobre todo tiendas de souvenirs y minisupermercados que solo abren en verano. Tiendas desocupadas también en el interior de la isla. Para las compras, los habitantes recurren a bazares chinos, lejanos centros comerciales o al comercio en línea.

Solo en pueblos de moda como Artà y Santanyí o en alguna calle de Palma abundan las tiendas de decoración de estilo nórdico, las elegantes boutiques, galerías de arte extranjeras y agencias inmobiliarias. Todo agradable de ver, en parte también revitalizante, pero a la vista del surtido y de los precios de compra, difícil de conciliar con los hábitos de compra de los habitantes locales.

No hay duda: la desaparición de los comercios no le hace bien a Mallorca. Un comercio minorista floreciente es siempre preferible a la desocupación, Al mismo tiempo, algunas tiendas –nostalgia aparte– simplemente ya no son actuales. ¿Quién necesita aún de una mercería? Pero también cabe preguntar: ¿Necesita Mallorca incontables e idénticas tiendas de souvenirs? ¿Cada vez más tiendas de alto standing que excluyen al habitante medio? En cierta medida, sí. La demanda está ahí. Aun así, no es bueno que los residentes locales se les degrade a meros espectadores. Y no basta con despotricar contra comerciantes o compradores extranjeros. Quien quiera salvar las viejas tiendas del pueblo debe, ante todo, comprar allí él mismo.

