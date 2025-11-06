Die Deutschen kehren Mallorca den Rücken? Nein, der Pawlowsche Reflex hat wieder zugeschlagen

Da war er wieder – dieser Pawlowsche Reflex vieler deutscher Medien: Die Deutschen kehren Mallorca den Rücken, Mallorca ist den Deutschen zu teuerñ. Oder auch gleich: Mallorca, ade. Und so weiter und sofort. Aber Stopp: Wieso denn die Aufregung? Wahr ist, dass die Zahl der deutschen Urlauber in den ersten neun Monaten des Jahres tatsächlich um zwei Prozent gesunken ist im Vergleich zum Vorjahr. So weit zumindest die Statistik. Doch es kann ja bei knapp fünf Millionen Touristen aus dem Land zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen nicht ernsthaft jemand auf die Idee kommen, eine Deutschen-Krise auf Mallorca auszurufen.

Zwei Prozent weniger Jürgens und Heikes sind kein Grund zur Panik. Dafür ist der Tourismus auf Mallorca internationaler geworden. Neue Quellmärkte bedeuten automatisch, dass der Prozentsatz der einzelnen Urlaubergruppen abnimmt. Es weiß ja auch niemand, ob der Rückgang nicht daran liegt, dass vielleicht mehr und mehr Deutsche statt in den Urlaub herzufliegen nicht vielleicht gleich ganz hier leben. Das würde sich zumindest mit den Beobachtungen von Kennern aus der Immobilienbranche decken.

Dass Mallorca sich auf eine düstere Zukunft ganz ohne Besucher aus der Uckermark oder dem Sauerland einstellen muss, ist auch eher unwahrscheinlich, wenn man mit offenen Ohren über die Insel läuft. Deutsch ist weiterhin an allen Ecken und Enden zu hören. Und auch das Flugangebot im Winter ist zwar stark eingedampft im Vergleich zum Sommer, aber allein aus Köln gibt es beispielsweise 25 Verbindungen nach Palma in der Woche.

Spanische Übersetzung Ahí estaba de nuevo ese reflejo pavloviano de muchos medios alemanes: los alemanes dan la espalda a Mallorca, Mallorca les resulta demasiado cara a los alemanes, Mallorca, adiós. Y así sucesivamente. Pero alto: ¿a qué viene el revuelo? Es cierto que el número de turistas alemanes en los primeros nueve meses del año ha disminuido un dos por ciento en comparación con el año anterior. Hasta ahí, al menos, la estadística. Pero con casi cinco millones de turistas procedentes del país entre Flensburg y Garmisch-Partenkirchen, difícilmente puede a alguien ocurrírsele seriamente declarar una crisis de los alemanes en Mallorca. Un dos por ciento menos de Jürgens y Heikes no es motivo de pánico. En cambio, el turismo en Mallorca se ha vuelto más internacional. Nuevos mercados emisores significan automáticamente que el porcentaje de los distintos grupos de veraneantes disminuye. Tampoco sabe nadie si el descenso no se debe a que quizá cada vez más alemanes, en lugar de venir volando de vacaciones, ya vivan aquí. Eso, al menos, cuadraría con las observaciones de conocedores del sector inmobiliario. Que Mallorca tenga que prepararse para un futuro sombrío completamente sin visitantes de la Uckermark o del Sauerland también es más bien improbable si uno recorre la isla con los oídos bien abiertos. El alemán se sigue oyendo por doquier. Y aunque la oferta de vuelos en invierno está muy recortada en comparación con el verano, solo desde Colonia hay, por ejemplo, 25 conexiones a Palma a la semana.

Abonnieren, um zu lesen