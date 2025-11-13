Wenn KI den Journalismus ersetzt: Wir müssen die Bedrohung schnell bändigen

Vorweg: Auch die Redaktion der Mallorca Zeitung nutzt mittlerweile künstliche Intelligenz (KI) als Hilfsmittel. Wir setzen sie verschiedentlich etwa bei Rechtschreibprüfungen, Recherchen oder Übersetzungen ein. Wie wir alle sind wir noch dabei, den Umgang mit diesem gewaltigen Instrument zu lernen. Was das rein KI-betriebene Insel-Nachrichtenportal mallorcazeitung.news unter unerlaubter Verwendung unseres Namens betreibt, ist jedoch etwas ganz anderes: die rein maschinelle Verarbeitung und Vervielfältigung von Information ohne menschliche Überprüfung.

Lernen, mit KI umzugehen

Wäre mallorcazeitung.news denn tatsächlich eine Zeitung – wir leiten gerade rechtliche Schritte gegen die Verwendung unserer europaweit geschützten Marke ein –, wäre es eine Zeitung ohne Journalisten. Das Portal bemächtigt sich unserer und anderer urheberrechtlich geschützter Arbeit, ohne dafür zu bezahlen. Dass das für uns Journalisten ein bedrohliches Szenario ist, liegt auf der Hand, zumal die KI auch in den Zusammenfassungen der Suchportale immer stärker unsere Informationen ausschlachtet, ohne dass die Nutzer noch auf unsere Seiten finden.

Maschinen, die sich wie gigantische Kraken im Nachrichtensystem breitmachen, sind jedoch ebenso eine Bedrohung für eine kritische öffentliche Meinung, die auf recherchierten, kontrastierten und somit verlässlichen Informationen beruht. Wir müssen nicht nur lernen, mit der KI umzugehen, wir müssen sie auch schnell bändigen. Ein Vorstoß wie der von mallorcazeitung.news darf deswegen nicht erfolgreich sein.

Spanische Übersetzung

Vaya de antemano: también la redacción de Mallorca Zeitung ha comenzado a valerse de la Inteligecia Artificial (IA). La empleamos de diversas maneras, por ejemplo en correcciones ortográficas, a la hora de investigar o en traducciones. Como todos, aún estamos aprendiendo a manejar este formidable instrumento. Algo muy distinto es lo que hace el portal de noticias operado únicamente por IA mallorcazeitung.news, utilizando de forma no autorizada nuestro nombre (pág. 52): el procesamiento y la reproducción puramente automatizada de información sin verificación humana. Si mallorcazeitung.news fuera realmente un periódico —estamos iniciando ahora medidas legales contra el uso de nuestra marca protegida en toda Europa—, sería un periódico sin periodistas. El portal se apropia de nuestro trabajo y del de otros, protegido por derechos de autor, sin pagar por ello. Que esto constituye para nosotros, los periodistas, un escenario amenazante salta a la vista, máxime cuando la IA explota cada vez más nuestra información también en los resúmenes de los buscadores, sin que los usuarios lleguen ya a nuestras páginas. Sin embargo, máquinas que se expanden por el sistema informativo cual pulpos gigantes son igualmente una amenaza para una opinión pública crítica, que se basa en informaciones investigadas, contrastadas y por tanto fiables. No solo debemos aprender a manejar la IA, también hemos de domarla rápidamente. Por eso, una ofensiva como la del portal mallorcazeitung.news no ha de tener éxito.

