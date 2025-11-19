Mallorca-Insidertipp: Heilig, halbfertig, herrlich – die Kirche von Son Servera

Bekannten-Ankunft! Monate zuvor die Verkündigung: „Dann pilgern wir mal so richtig durch den Nordosten, oder?“ Ähm, gut. „Machen wir!“, erwiderte ich. Ein Pärchen, um die fünfzig, das über sich sagt, die Insel in- und auswendig zu kennen. Plötzlich fiel die sündhafteste aller Fragen, die man mir stellen kann. „Hast du noch einen Insidertipp für uns?“, fragte er, als wäre ich der heilige Patron der Fremdenverkehrsbehörde. „Morgen ist ja unser letzter Tag“, ergänzte sie. Ich dachte: Super. Zwei Wochen rum – und jetzt erwarten sie von mir „mal eben“ das große Wunder. Ich bat um Gnadenfrist. So viel Verantwortung. Panisch, fast schon verzweifelt, zog ich diese kleine, schlaue Touri-Bibel, die mit den Must-see-Sehenswürdigkeiten, hervor – ein Geschenk der Patentante meiner ältesten Tochter, das bisher nur als Accessoire auf der Kommode diente. Ich blätterte, suchte Erleuchtung, entdeckte auf Seite 222: eine Kirche. Ohne Decke. In Son Servera. Església Nova. Ich las: „Begonnen, nie vollendet.“ Ich dachte: Halleluja, das klingt nach Offenbarung.

Ein wunderbares Gebäude

Am nächsten Morgen begann unsere Wallfahrt. Die waren noch nie da, ich auch nicht. Ich war dankbar. Bögen, Rosetten, Gras – und darüber dieses Firmament, das aussieht, als hätte der Architekt irgendwann gesagt: „Amen, das reicht.“ Dabei war es ganz anders: 1905 begann man mit dem Bau, ein Schüler Gaudís entwarf ihn, dann fehlte das Geld. Und alles blieb, wie noch heute zu bestaunen: unvollendet — und doch vollkommen in seiner Imperfektion. Ich stand dort und fragte mich, warum nicht alle Kirchen offen enden. Weil nur so das, worum es eigentlich geht, wirklich spürbar wird. Seitdem sage ich jedem: Fahrt zum Reiseende genau hierhin. Schaut hoch, denkt an nichts. Wenn ihr meint, ihr seid mit Mallorca noch nicht fertig – stimmt genau. Mallorca ist auch noch nicht fertig mit euch. Hier findet ihr zwar keinen Beichtstuhl, dafür aber ein Finale der Erkenntnis. Und Frieden.

Informationen Església Nova Carrer de ses Creus, 4 Son Servera Öffnungszeiten: Mo. - Fr. : 9 bis 13.30 Uhr Sa. und So. : 10.30 bis 17 Uhr

Abonnieren, um zu lesen