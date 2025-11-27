Keine deutschen Urlauber in der Umweltzone: Sieht so eine europäische Kulturhauptstadt aus?

Kennzeichen D – das D steht für Diskriminierung. Es ist ein Unding, dass die Stadt Palma so einfach ausländischen Urlaubern die Einfahrt ins Zentrum verwehrt. Klar reden wir hier nur von einer Handvoll Straßen, die man nun nicht unbedingt aufsuchen muss. Ein Großteil der Altstadt ist für alle außer Residenten wegen der Acire-Zone ohnehin tabu. Den kleinen Bereich der Umweltzone, der davon nicht betroffen ist, kann man fußläufig von Parkhäusern außerhalb des Innenstadtrings erreichen.

Dennoch kann man sich nur darüber wundern, dass das Rathaus Palma bei der Umsetzung der europäischen Norm schlichtweg nicht an die Urlauber gedacht hat. Auf MZ-Anfragen reden sich die Pressesprecher um Kopf und Kragen. Die Verkehrsbehörde sei schuld, da die Kameratechnik nicht ausreicht. Oder das universelle Totschlagargument: Ist halt so. Kann man nicht ändern. Klüger wäre es gewesen, den Fehler einzugestehen und zu sagen, dass man daran arbeite. In den spanischen Medien war das Thema sowieso nur eine Randnotiz. Wahrscheinlich hätte in ein paar Wochen niemand mehr darüber gesprochen.

Sieht so eine europäische Kulturhauptstadt aus?

Palma kämpft mit Händen und Füßen darum, europäische Kulturhauptstadt zu werden. „Sind wir als Stadt bereit, uns in Richtung Europa zu öffnen?“, ist laut der Kulturstiftung der Länder eine der Fragen, die sich Bewerber vorab stellen müssen. Urlauber auszugrenzen und Fehler nicht einzugestehen, ist da weniger hilfreich. Zumal das Rathaus in den vergangen Wochen selten eine gute Figur im Umgang mit ihren Besuchern gemacht hat.

Da hätten wir einerseits die Preisverdoppelung für den Eintritt in das Castell Bellver – Residenten ausgenommen natürlich. Und die höheren Bustarife zahlt wer? Die Mallorquiner gewiss nicht. Wenn dann im Sommer die Urlauber ausbleiben, ist das Geschrei wieder groß.

