Ziegenplage auf Mallorca: Wenn Tierschutz und Realität kollidieren

Es gibt ein Thema, das mich schon lange sehr beschäftigt. Ein extrem kontroverser und polarisierender Bereich, dem man sich als Landbewohner auf Mallorca nicht entziehen kann – wilde Ziegen. Für mich als Tierschützerin und Biologin ein wunder Punkt, bei dem ich immer wieder an meine moralischen Grenzen komme.

Mallorca hat ein Ziegen-Problem, dieser Fakt ist unumstößlich. Und ihr Appetit ist unstillbar groß. Sie fressen einfach alles. Oliven- oder Zitrusbäume, Nutz- oder Zierpflanzen – nichts ist vor ihnen sicher. Die einzigen Pflanzen, die sie meiden sind: Oleander, Rosmarin, Lavendel und Salbei. Die Ziegen kommen in großen Gruppen, manchmal sind es bis zu zwölf Tiere. Angst vor Menschen haben sie kaum, wir hatten schon etliche Situationen, wo wir auf der Terrasse saßen und plötzlich ein großer Bock an uns vorbeispazierte. Zäune halten sie nicht auf. Ziegen sind wahre Kletterkünstler und können aus dem Stand zwei Meter hochspringen. Selbst über höhere Zäune kommen sie problemlos, sie nutzen einfach den nächsten Baum als Sprungbrett.

Frei laufende Ziegen werden vielerorts zur Gefahr für den Straßenverkehr. / DM

Ziegen-Population ist explosionsartig angestiegen

Die Ziegenproblematik ist eigentlich nichts Neues, weder für die Bevölkerung noch für die Regierung. Immer wieder gibt es Beschwerden von Landwirten, aber auch Privatpersonen. Trotzdem passiert nichts. Warum? Ich denke, die Regierung scheut sich vor negativer Berichterstattung. „Ziegen auf Mallorca zum Abschuss freigegeben!“, oder „Urlaubsparadies tötet wilde Tiere im großen Stil“ – keine gute PR, wie Sie sich bestimmt vorstellen können. Aber leider ist eine kontrollierte Jagd meines Erachtens die einzige Chance, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Denn es gab einmal ein Gleichgewicht. Einst besiedelte die mallorquinische Wildziegenart boc balear die Insel und lebte im Einklang mit der Natur. Doch irgendwann wurden domestizierte Ziegen auf verlassenen Fincas sich selbst überlassen und vermischten sich mit der Wildziegenart. Die Population explodierte.

Wilde Ziegen in der Natur. / Nele Bendgens

Abschuss der Ziegen als letzte Option

Wie so oft, ist also auch dieses Problem hausgemacht. Und genau deshalb sollten wir uns auch meines Erachtens darum kümmern. Unser mallorquinischer Nachbar hat uns letztens besucht und teilte uns mit, dass er jetzt ganz offiziell eine Lizenz für den Abschuss auf Ziegen besitzt. Wir sollen ihn anrufen, wenn wir eine Gruppe Ziegen sehen. Er würde sich dann darum kümmern. Ich vertraue ihm voll und ganz, er ist ein verantwortungsvoller Mensch der sich rührend um seine Schafe und eine Katzenpopulation kümmert. Doch genau hier liegt mein Problem. Tiere abzuschießen, widerspricht zutiefst meinem Charakter. Aber wenn ich nach Hause komme und einer unserer Orangenbäumchen tot gefressen ist, werde ich echt sauer. Ich werfe dann mit Steinen nach den Ziegen, schreie und klatsche mit den Händen, aber es dauert genau zwei Stunden, dann sind sie wieder da. Schweren Herzens greife ich nun zum Telefon und rufe unseren Nachbarn an, aber glauben Sie mir, leicht fällt mir das nicht.

