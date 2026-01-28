Hohe Preise bei den Recyclinghöfen auf Mallorca: Ist das schon Abzocke?

Wir trennen unseren Müll hier auf der Insel, genauso, wie wir es schon in Hamburg getan haben. Plastik, Glas, Papier gehen in die dafür vorgesehenen Container, die es quasi in jedem Dorf auf Mallorca gibt. Die organischen Küchenabfälle landen nicht im Müll oder auf dem Kompost, sondern werden an unsere Schafe verfüttert.

Da bei uns bald ein Umzug ansteht, misten wir gerade kräftig aus. Im Keller gibt es noch etliche alte Pestizide und Lacke meines verstorbenen Vaters. Kein Problem: Dafür gibt es ja die Recyclinghöfe! Wir packten also alles in einen Karton und fuhren zum Recyclinghof nach Sollér. Beim Bezahlen fiel mir fast die Kinnlade runter: über 200 Euro! Pro Kilogramm ruft der Recyclinghof acht Euro auf. Auch für den alten Staubsauger oder kaputten Boiler mussten wir bezahlen. Jetzt verstehe ich auch, warum sich an manchen Restmülltonnen der Sperrmüll nur so stapelt. Es ist einfach zu teuer, ihn sachgemäß zu entsorgen. Eigentlich sollte es gefördert werden, wenn Anwohner ihren Müll zum Recyclinghof bringen. Gerade Chemikalien!

Fachgerechte Müllentsorgung sollte von staatlicher Seite gefördert sein

Ich möchte gar nicht darüber nachdenken, wie viele umweltschädliche Substanzen einfach im Wald oder im Abwasser landen. Und was ist mit all den Bootsbesitzern? Altöl, Antifouling, Lösemittel und vieles andere werden bei diesen Müll-Preisen ganz sicher nicht immer fachgerecht entsorgt. Ich bin mir sicher, dass sehr viel davon auch einfach mal im Meer verschwindet.

In Hamburg kann man Chemikalien und andere gefährliche Stoffe als Privatperson kostenlos an den Recyclinghöfen der Stadtreinigung abgeben. Es gibt sogar ein Schadstoffmobil in der Stadt, welches gerade von älteren und in ihrer Mobilität eingeschränkten Personen genutzt wird. Auch alles andere wie kaputte Elektrogeräte oder Sperrmüll kann kostenlos entsorgt werden. Warum nicht auch hier auf Mallorca?

Die Regierung versucht das Image der Insel in Richtung Nachhaltigkeit, Sauberkeit und Achtsamkeit zu trimmen – aber bestraft quasi diejenigen Bewohner, die ihren Teil dazu beitragen möchten. Erst wenn die Müllentsorgung inselweit unkompliziert und vor allem gratis läuft, wird es keine illegalen Abfallplätze mehr geben. So einfach ist das!

