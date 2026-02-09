Verkostungen, Konzerte, Weinbar: Tianna Negre ist mehr als nur eine Kellerei auf Mallorca

Der Tourismus brachte es mit sich, dass viele Bodegas auf Mallorca mit ansehnlichen Verkaufsshops und Probierräumen ausgestattet sind. Das gilt besonders für die moderne Kellerei Tianna Negre, etwas außerhalb des Weinbauzentrums Binissalem. Hier sind nicht nur vielsprachige Verkaufsberaterinnen behilflich, sondern mit Jaume Vidal Fàbregues zusätzlich ein erfahrener Sommelier, der sich in der internationalen Weinwelt auskennt und weit mehr als alltägliche Fragen beantworten kann. Auf der schattigen Terrasse der Weinbar kann man auch mal ein Gläschen in Ruhe genießen. Geführte Verkostungen gibt es regelmäßig auf Anmeldung in verschiedenen Sprachen. Dabei erhalten die Teilnehmer – ebenso wie auf der Website – unter anderem ausführliche Erklärungen zu den unterschiedlichen Bodenarten, auf denen die Tianna Negre-Weine wachsen. Weitere Veranstaltungen, darunter auch Konzerte, werden auf der Website angekündigt.

Das moderen Gebäude des Weinguts Tianna Negre. / Tianna Negre

Moderne Technik für besten Weingeschmack

Eigentümer der Bodega mit 55 Hektar ökologisch bewirtschafteter Weinberge ist die Familie Morei Garau, der auch die Destillerie Antonio Nadal sowie einer der führenden Getränkehändler Mallorcas gehört. 2007 wurde in der neuen Bodega die erste Ernte verarbeitet. Das große, moderne Gebäude, das mit seiner Steinfront die Bauweise der traditionellen Häuser Mallorcas aufnimmt, ist mit Installationen zur schonenden Nutzung der Schwerkraft und mit hochmoderner Technik zur Traubenverarbeitung ausgestattet. Ausbau in Stahltanks, Barriques und Betoneiern gehören bereits zum Standard, regelmäßige Verbesserungen der Kellertechnik ebenso.

Von guter Ausstattung und präziser Arbeitsweise profitieren die Weine, denn was immer aus diesem Keller ins Glas kommt, ist technisch perfekt verarbeitet. Das gilt schon für die einfachste Weinlinie "Ses Nines", einem Weißen aus Premsal, Giró Ros, Moscatel und Viognier. Der cremig-klare und leicht zu trinkende Sommerwein ist ein gutes Beispiel für die Verbindung internationaler und lokaler Sorten zu modernen, aber typischen Mallorca-Weinen.

Einige der Weinfässer der Bodega Tianna Negre. / Tianna Negre

Verschiedene Sorten für jeden Geschmack

Wer die Bodega besucht, sollte auch die sortenreinen Giró Ros, Manto Negro und Callet verkosten, da sie hier besonders typisch ausfallen. Regelmäßig füllt der Kellermeister außerdem einige experimentelle Weine ab, die nicht von jedem Jahrgang auf die Flasche kommen. Beachtlich für Liebhaber hochwertiger Weine ist beispielsweise der 2024er Chardonnay TN5.-6, ein nicht zu schwerer, karg-mineralischer Wein in feinem Bourgogne-Stil.

Wer eine typische rote Cuvée aus internationalen und mallorquinischen Sorten sucht, ist mit „Bocchoris“ aus Syrah, Merlot und MantoNegro sehr gut bedient, weil er mit harmonischer Eleganz die technische Perfektion des Hauses zeigt. Leicht pfeffriges Kirscharoma und weiche, frische Frucht machen ihn zu einem feinen Begleiter vieler Fleischspeisen.

Informationen Der Wein 2023 „Bocchoris“, Flasche 16,95 Euro Bodegas Tianna Negre Cami Des Mitjans, s/n Binissalem www.tiannanegre.com

