Ein Stück Bulgarien in Palma: Vinoteca Dala Wine bringt osteuropäische Rebsorten nach Mallorca

Das alte, traditionsreiche Weinland Bulgarien war jahrzehntelang hinter dem eisernen Vorhang versteckt und wurde in den 80er Jahren im Westen vor allem durch preiswerte Supermarktweine bekannt. Es dauerte nach den politischen Veränderungen geraume Zeit und erforderte langwierige Privatisierungen der ehemaligen Großkellereien, um die Massenproduktion zumindest teilweise in modernen Qualitätsweinbau umzuwandeln.

Zwischen Tradition und Neuanfang

Die meisten Weinberge Bulgariens sind mit internationalen Sorten wie Cabernet-Sauvignon, Merlot, Chardonnay und Sauvignon Blanc bepflanzt sowie mit der einheimischen, einfachen Pamid und Dimiat. Nur langsam setzt sich die Erkenntnis auch bei westlichen Käufern durch, dass die einheimischen roten Sorten Melnik und Mavrud mehr Beachtung verdienen. Ganz ohne Zweifel besitzen die Weinberge im südlichen Thrakiatal - etwa um Asenovgrad - oder im Strumatal großes Qualitätspotenzial für sehr gute Rotweine.

Bulgarischer Wein auf Mallorca

In Deutschland, erst recht in Spanien ist das etwa 60.000 Hektar große Weinland wenig bekannt. In Palma haben sich die bulgarischen Weinliebhaber Anatoli Sashov und Daniela Iwanowa angesiedelt und in der Calle del Sindicat den kleinen Weinladen Dala Wine eröffnet. Neben spanischen und vor allem auch mallorquinischen Weinen führen sie eine schöne Auswahl von Weinen aus ihrer Heimat. Die Qualität der Weine dürfte manchen Liebhaber positiv überraschen. Man kann bei Dala Wine nicht nur einkaufen, sondern auch mal gemütlich ein Gläschen trinken und sich von den Eigentümern die Besonderheiten ihrer Weine erklären lassen.

Das Weingut Krzysztof in Bulgarien / Krzysztof

Rebsorte mit Charakter

Die nur zwei Kilometer von der griechischen Grenze entfernt in der thrakischen Tiefebene bei Slivengrad gelegene Kellerei Katarzyna hat zwischen 2004 und 2007 Weinberge vor allem mit internationalen Rebsorten gepflanzt – aber auch mit der bulgarischen Sorte Mavrud. Zum Weingut mit hochmoderner, stahlblitzender Kellerei gehört auch ein Luxushotel. Der Komplex mit beachtlichen 700 Hektar Weinbergen ist die größte weinbauliche Investition Bulgariens in den vergangenen 30 Jahren.

Das griechische Wort mavro (schwarz) war wohl für die Namensgebung verantwortlich: Mavrud bringt extrem dunkle, kraftvolle und reifefähige Weine hervor, die aber bei entsprechender Kellertechnik auch sehr viel Finesse haben können. Die einheimische Rebe, von dem es nur etwa 1.300 Hektar in ganz Bulgarien gibt, wächst vor allem in den südlichen Landesteilen.

Der dunkelrote Mavrud „Cheval de Katarzyna“ reifte sechs Monate in französischen Eichenbarriques. Seine feine, sehr fruchtbetonte, hellrot-kirschige Duftnote lässt noch keinerlei Alterston spüren. Eine winzige Anmutung von ätherischen Ölen gibt dem Aroma weitere Frische. Im Mund hinterlässt der Wein trotz großer Dichte und Reife ebenfalls einen frischen, zart-würzigen Eindruck. Feine Säure und recht weiche Tannine verleihen ihm einen anhaltenden Geschmack.

Informationen Der Wein 2022 Mavrud „Cheval de Katarzyna“ Weingut Katarzyna Estate: katarzyna.bg/winery Auf Mallorca erhältlich: Dala Wine Carrer Del Sindicat, 50, Palma www.dalawine.com

