Gleichberechtigung auf Mallorca: Besser totreden als totschweigen

Meine Generation, Mitte 30, dürfte sich erinnern: Als wir damals in Deutschland zur Schule gingen, gab es im Geschichtsunterricht gefühlt nur ein Thema: die NS-Zeit, rauf und runter und wieder rauf. Daten, Schicksale, Zusammenhänge, alles rund ums Dritte Reich.

Ähnlich scheint es in Mallorcas Schulen heute mit dem Thema Feminismus zu sein – wenn nicht sogar noch extremer. Schon die Allerkleinsten nehmen teil an Aktionen gegen Geschlechtergewalt, an Workshops über Chancengleichheit. Und den Älteren werden Vorträge und Gesprächsrunden über Sexismus und Rollenbilder vorgesetzt. Immer und immer wieder.

Und genau wie damals bei mir am deutschen Gymnasium gibt es heute Teile der Schülerschaft Mallorcas, die des omnipräsenten Themas überdrüssig sind – oder gar eine Ablehnung dagegen entwickeln und sich Werte aneignen, die teils konträr zu denen sind, die eigentlich vermittelt werden sollen. Hat das Bildungssystem – hier wie dort – versagt?

Nein, ich glaube nicht. Zumindest nicht rundheraus. Die Umsetzung mag manchmal holpern. Die Art der Vermittlung verbesserungswürdig sein. Und doch ist es gut, wenn die Bildungsgemeinschaft ein Thema priorisiert, das sie für priorisierenswert hält. Wenn sie Missstände – vergangene wie aktuelle – aufzeigt. Immer und immer wieder.

Das zeigt Haltung. Nicht auf politischer Ebene, sondern auf gesellschaftlicher. Heute bin ich selbst Mutter – und froh darüber, dass meine Kinder mit dieser Haltung konfrontiert werden. Und nicht nur mit der von der Straße oder in den sozialen Medien. Besser totreden als totschweigen – etwas bleibt hängen.

Mi generación, treintañera, seguramente lo recuerda: cuando entonces íbamos al instituto en Alemania, en la clase de Historia daba la sensación de que solo había un tema: la época nazi, una y otra vez, y otra vez. Fechas, destinos, conexiones, todo en torno al Tercer Reich.

Algo parecido parece ocurrir hoy en las escuelas de Mallorca con el tema del feminismo, si no es incluso más extremo. Ya los más pequeños participan en acciones contra la violencia de género, en talleres sobre igualdad de oportunidades. Y a los mayores se les sirven conferencias y mesas de debate sobre sexismo y roles de género. Una y otra vez.

Y, exactamente igual que entonces, en mi instituto alemán, hoy hay grupos del alumnado de Mallorca que están hartos de ese tema omnipresente – o incluso desarrollan un rechazo hacia él – y adoptan valores que en parte son contrarios a aquellos que en realidad se pretende transmitir. ¿Ha fracasado el sistema educativo – aquí y allí?

No, no lo creo. Al menos no de forma rotunda. La puesta en práctica puede ser a veces torpe. La manera de transmitirlo, mejorable. Y aun así, es bueno que la comunidad educativa priorice un tema que considera digno de prioridad. Que señale las injusticias – pasadas y actuales. Una y otra vez.

Eso demuestra una postura. No a nivel político, sino social. Hoy soy madre yo misma, y me alegra que mis hijos se enfrenten a esa postura. Y no solo a la de la calle o de las redes sociales. Mejor hablar de algo hasta agotarlo que silenciarlo: Seguramente algo se queda.

