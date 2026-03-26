Das Weingut Macià Batle auf Mallorca zeigt, warum große Klassiker manchmal spannender sind als Geheimtipps

Den Journalisten geht es so wie manchen Sommeliers oder Weinhändlern: Sie machen sich besonders gern auf die Suche nach den ganz ausgefallenen, ungewöhnlichen Weinen von kleinen versteckten Produzenten, nach den neuesten, großartigen Entdeckungen, nach Geheimtipps, die noch niemand kennt. Damit können ihre Kunden oder Leser „mal was ganz anderes“ probieren und sie selbst können ihr tiefgründiges Expertentum beweisen. Natürlich sind wir dafür alle anfällig. Ein bisschen zumindest. Aber nicht immer.

Die Klassiker sind nicht umsonst echte Klassiker

Manchmal erinnern wir auch an die großen Klassiker, die fast jeder kennt oder zu kennen glaubt. Zumal ihr Ruhm ja nicht vom Himmel gefallen ist. Da kann man schon einen zweiten Blick wagen. Schließlich lehren uns erfolgreiche Erzeuger, woher der Erfolg kommt.

Macià Batle, vielleicht das bekannteste Weingut der Insel, ist ein gutes Beispiel, denn es gibt viele Gründe, warum die Bodega in Santa María del Camí die mit Abstand meistbesuchte Mallorcas ist. Keine andere ist so professionell auf Besucher orientiert: mit einem von Wein und mallorquinischen Produkten überquellenden Laden, professionellem und mehrsprachigem Empfangs-Personal und eloquent geführten Verkostungen, bei denen der Chef, Ramón Macía Batle, auch mal selbst zur Xeremía, dem mallorquinischen Dudelsack greift, um das begeisterte Publikum zu unterhalten.

Auch für Kunstfreunde ein Highlight

Vor allem aber ist ein Besuch des großen Bodegagebäudes selbst für Kunstfreunde ein Erlebnis, die sich nur am Rande für Wein interessieren. Zu besichtigen sind nicht nur Tanks, Barriques und Flaschen, sondern eine Vielzahl sehenswerter Kunstwerke, die fast jede verfügbare Wand überbordend schmücken. Die Verbindung von Wein und Kunst hat auf der Urlaubsinsel niemand intensiver vorangetrieben. International bekannte Künstler wie Neo Rauch, Jaume Plensa, Rebeca Horn oder Bernardí Roig gestalten Etiketten für die Bodega und sind mit ihren Werken im Haus vertreten.

Wie viele Familien der Insel betreiben auch die Batles seit vielen Jahren Weinbau. Die Gründung der Bodega, heute eine der größten Mallorcas, dauerte allerdings bis ins Jahr 1997. "Wie könnt ihr bloß" sagten Leute. "Mit Tourismus ist doch viel mehr Geld zu verdienen.“ Aber der Erfolg gab den Gründern recht. Die Bodega ist mit ihren vielen Besuchern eine außergewöhnlich gelungene Verbindung von Tourismus und Weinkellerei. Sie war eine treibende Kraft des aufblühenden Weintourismus der vergangenen 25 Jahre.

Und die Weine? "Uns war schnell klar, dass wir die lokalen Sorten durch internationale Sorten ergänzen müssen", erklärt Ramón. "Aus dieser Verbindung entsteht die besondere Qualität vieler unserer Weine." Ein sehr gutes und Jahrgang für Jahrgang überzeugendes Beispiel ist der „Blanc de Blanc“ aus den Sorten Premsal und Chardonnay: Saftig-rund wie eine frische, reife Birne füllt er den Mund. Ein Wein wie eine geflügelte Rubens-Putte – rundlich und doch nicht schwer.

Informationen Der Wein: 2025 „Blanc de Blanc“, Macià Batle, Flasche: 12,50 Euro Das Weingut: Macià Batle Camí de Coanegra s/n, Santa Maria del Camí E-Mail: info@maciabatle.com Tel.:+34 971 140 014 Öffnungszeiten Laden: Mo.- Sa. 9 bis 18 Uhr www.maciabatle.com

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