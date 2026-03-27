Ich bin Milchkuh Paula. Ich tippe mit der feuchten Nase meine erste Kuhlumne. Muh, während meine Hufe auf dem harten, nackten Beton schmerzhaft brennen. Puuh! Ihr trauert um Millionen-Verluste bei Agama? Spart euch die bitteren Tränen. Der Tod dieser Idee ist der glorreiche Sieg der Megafarmen „Macrogranjas“. Ein Hoch auf den Ein-Euro-Liter im Supermarktregal, ein zynisches „producto reclamo“ (Lockvogelangebot).

Das Leid hinter der günstigen Milch

Ich bin die biologische Maschine hinter eurem Billig-Preis. Nun, meine Spezies könnte dreißig Jahre alt werden, aber durch eure Geiz-Mentalität kommen wir meist auf zarte vier Jahre. Wir werden leergepresst, bis die entzündeten Gelenke nachgeben.

Meine Söhne? Wertloser Abfall. Meine Töchter? Werden die nächste Generation Sklaven. Wer vor Angst nicht säuft, wird „gedrencht“ – ein schneidend harter Schlauch, Zwangsernährung, kalter Metallgeschmack im Magen.

Wenn der Calciummangel zuschlägt, stürzen wir im Melkkarussell 1,30 Meter tief. In Spanien nennt man uns „Vacas rotas“ (gebrochene Kühe). Wir werden am Ende erbarmungslos mit Gabelstaplern weggeschoben. Wie Schrott.

Plädoyer fürs Umdenken und bewussteren Konsum

Während Brauereiriese Damm 2026 mit Estrella-Bier seinen 150. Geburtstag feiert, ist die Party für die Mallorca-Molkerei zu Ende. Warum? Die Grausamkeit ist auf den riesigen Megafarmen des Festlands effizienter. Dort stehen meine Schwestern 24/7 auf Betonspalten. Das Metall der Mistschieber reißt ihnen oft die Schwänze ab.

Trotz Gesetzen zahlen Discounter Preise des Elends von unter 40 Cent. Damit wir im eigenen Dreck nicht verfaulen, stehen wir im Antibiotika-Dauerfeuer. Doch den höchsten Preis zahlt die Natur: Die Gülle der Milliarden-Liter-Industrie vergiftet das trübe Grundwasser in Katalonien massiv mit Nitraten.

Das ist die logische Quittung für ein System, das Leben in Cents misst. Ein ethischer Bankrott. Oder: geht über keine Kuhhaut! Mensch! Ihr braucht diesen ach so weißen Saft nicht. Seid endlich ehrlich zu euch selbst und leistet den kalten Entzug: Trinkt den Kaffee schwarz. So schwarz wie unsere Aussichten. Eure Paula.

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