Karfreitag, KI und Kitsch an der Kasse in Cala Ratjada

So oder so ähnlich könnte das Foto von der Kasse in Cala Ratjada ausgesehen haben. / Mit KI erstellt

Karfreitag in Cala Ratjada. Die Luft ist schon ein einziges Versprechen: endlich Frühling. Die Touristenströme! Es wird wieder voller auf der Insel. Auch in dieser typisch deutschen Drogerie, ein wenig Heimat im sonnigen Exil. Ich jage nach Kleinigkeiten für die Lieben, jährlich wiederholt sich jener Akt der Zuneigung, verpackt in Pastellton-Plastik. Und dann, mitten im Regal-Dschungel, der Geistesblitz: Ein Foto, digital veredelt, mit KI österlich aufgehübscht.

Hasenohren im Algorithmus-Design, Frühlingslicht aus der Rechenzentrale im Silicon Valley. Das Digitale, es umarmt uns ganz innig. Ich stehe vor dem Fotoautomaten. Zwischen Sonnenmilch und Ostergras.

Ostern macht die Herzen weich

An der Kasse steht Jürgen. Anfang 60. Das Gesicht? Eine Landkarte. Ein Mix aus mallorquinischer Sonne und norddeutscher Gelassenheit. Er starrt auf mein schon entwickeltes Bild, fasziniert von der bunten Pixel-Magie. Ostern macht die Herzen weich, die Neugier groß.

„Das ist aber ein schönes Foto“, sagt er. Seine Stimme klingt wie die deutsche Stimme Robert Redfords. „Und eine sehr schöne Frau“, antworte ich mit der mir eigenen sympathischen Schlagfertigkeit. Männergespräche im Eingangsbereich.

Die KI aufs Smartphone geladen

„Da wird sie sich aber freuen“, murmelt er. Und in seinem Blick flackert etwas auf, das man fast Wehmut nennen könnte.

„Haben Sie auch so eine Frau, Jürgen? Eine, die sich über so etwas freuen würde?“, frage ich direkt. Er zögert, dann ein Nicken: „Mein Hase.“ Ein Kosewort, das so schön vorinternetlich klingt. Und ganz fest zum Fest passend. Ich fackle nicht lange, lade ihm die Google-KI Gemini direkt auf sein Smartphone. Wir bearbeiten sein Lieblingsfoto von Hasi – österliches Design, ziemlich romantisch. Jürgen druckt es aus, ein Ostergruß in feinstem Castellano: „Feliz Pascua“. So wie ich es zuvor getan hatte.

Wir stehen da, zwei Kitsch-Typen, verbunden durch Algorithmen. Als Dankeschön drückt er mir einen Schoko-Osterhasen in die Hand. Einfach süß. Frohe Ostern!

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