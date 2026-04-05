Meinung
Karfreitag, KI und Kitsch an der Kasse in Cala Ratjada
Die Kolumne von Mirko Perković widmet sich diesmal einer zufälligen Begegnung im vorösterlichen Mallorca
Karfreitag in Cala Ratjada. Die Luft ist schon ein einziges Versprechen: endlich Frühling. Die Touristenströme! Es wird wieder voller auf der Insel. Auch in dieser typisch deutschen Drogerie, ein wenig Heimat im sonnigen Exil. Ich jage nach Kleinigkeiten für die Lieben, jährlich wiederholt sich jener Akt der Zuneigung, verpackt in Pastellton-Plastik. Und dann, mitten im Regal-Dschungel, der Geistesblitz: Ein Foto, digital veredelt, mit KI österlich aufgehübscht.
Hasenohren im Algorithmus-Design, Frühlingslicht aus der Rechenzentrale im Silicon Valley. Das Digitale, es umarmt uns ganz innig. Ich stehe vor dem Fotoautomaten. Zwischen Sonnenmilch und Ostergras.
Ostern macht die Herzen weich
An der Kasse steht Jürgen. Anfang 60. Das Gesicht? Eine Landkarte. Ein Mix aus mallorquinischer Sonne und norddeutscher Gelassenheit. Er starrt auf mein schon entwickeltes Bild, fasziniert von der bunten Pixel-Magie. Ostern macht die Herzen weich, die Neugier groß.
„Das ist aber ein schönes Foto“, sagt er. Seine Stimme klingt wie die deutsche Stimme Robert Redfords. „Und eine sehr schöne Frau“, antworte ich mit der mir eigenen sympathischen Schlagfertigkeit. Männergespräche im Eingangsbereich.
Die KI aufs Smartphone geladen
„Da wird sie sich aber freuen“, murmelt er. Und in seinem Blick flackert etwas auf, das man fast Wehmut nennen könnte.
„Haben Sie auch so eine Frau, Jürgen? Eine, die sich über so etwas freuen würde?“, frage ich direkt. Er zögert, dann ein Nicken: „Mein Hase.“ Ein Kosewort, das so schön vorinternetlich klingt. Und ganz fest zum Fest passend. Ich fackle nicht lange, lade ihm die Google-KI Gemini direkt auf sein Smartphone. Wir bearbeiten sein Lieblingsfoto von Hasi – österliches Design, ziemlich romantisch. Jürgen druckt es aus, ein Ostergruß in feinstem Castellano: „Feliz Pascua“. So wie ich es zuvor getan hatte.
Wir stehen da, zwei Kitsch-Typen, verbunden durch Algorithmen. Als Dankeschön drückt er mir einen Schoko-Osterhasen in die Hand. Einfach süß. Frohe Ostern!
Abonnieren, um zu lesen
- Mr. Tagesschau' Jan Hofer auf Mallorca: „Ich bin nicht hierher gekommen, um ein deutsches Dasein zu fristen
- Wunderbares Frühlingswetter auf Mallorca - und mit jedem Tag wird es wärmer
- Es war der absolute Hammer': Mallorca-Kultwirtin Krümel feiert mit Hunderten Gästen Eröffnung ihres 'Schatzi
- Die Deutschen und ihre Luxusautos: Gericht auf Mallorca gibt Ferrari-Halter recht, der Mini-Kratzer für 3.300 Euro reparieren ließ
- Warum Ostern auf Mallorca so ganz anders aussieht als in Deutschland
- Woher Sie diese 'Goodbye Deutschland'-Auswanderin kennen könnten
- Besser, als die Milch wegzuschütten': Mallorcas Milch verlässt nach Molkerei-Aus jetzt die Insel
- Acht Ausflugstipps für Ihren Mallorca-Urlaub, auf die Sie vielleicht nicht gekommen wären