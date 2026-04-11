Umzug nach Mallorca mit 81-jähriger Mutter und Katzen - ein Erfahrungsbericht

Ein Umzug innerhalb einer Stadt ist schon aufregend. Ein Umzug in eine neue Stadt erst recht, aber ein Umzug in ein anderes Land ist „next level“! Wenn dann auch noch eine 81-jährige Mutter und ihre zwei Katzen dazukommen, wird dieses Unterfangen zu einer wahren Herausforderung.

Es beginnt damit, die Mutter davon zu überzeugen, dass es Sinn ergibt, vor dem Einpacken erst einmal auszumisten. Kein Mensch braucht zehn verschiedene Decken. Dicke, schwere Lama-Wolldecken auf Mallorca? Ich hoffe nicht! Leider kommt man mit sinnvollen Argumenten bei meiner Mutter nicht weit. „Aber das ist ja noch gut?“, wird zum Brennpunkt-Satz zwischen uns. Es hilft nichts, ich feilsche um jedes Teil.

Die Flugreise mit Katzen und Seniorin wird zur Tortur

Wenn, neben den Menschen, noch zwei reine Wohnungskatzen umziehen, und zum ersten Mal fliegen, braucht man starke Nerven. Frisch geimpft und mit einem europäischen Impfpass ausgestattet sind die zwei Kater meiner Mutter ausreisefertig. Doch dann fängt die Suche nach einem passenden Körbchen für die Flugzeugkabine an. Jede Airline hat andere Maßvorgaben. Warum so viele Taschen wasserundurchlässige Schalen besitzen, wird mir erst klar, als wir beim Checkin-Schalter ankommen. Unser Kater Grizu ist so aufgeregt, dass er sich komplett einnässt.

Leider werden die Katzen in ihren Körbchen nicht einfach durchleuchtet, wir müssen die zwei Kater in einem Extra-Raum aus den Taschen nehmen, festhalten, und dann werden die Körbe einzeln gecheckt. Eine Tortur für die Tiere, aber auch für uns. Nebenbei werden meine Mutter und ich noch mit der typisch deutschen Unfreundlichkeit angeschnauzt, es würde alles nicht schnell genug gehen. Ne, alles klar, meine Mutter ist ja auch nur 81 Jahre alt und wir reisen zum ersten Mal mit zwei Katzen!

Nett ist anders

Auf dem Weg zum Gate merke ich: das Geschleppte wird meiner Mutter einfach zu viel. Ich gehe zur Information und frage nach einem kleinen Trolly. „Ne, so etwas haben wir hier nicht!“, antwortet der reizende Mitarbeiter. „Aber wir haben Handgepäck plus zwei Katzen, und unser Gate ist am anderen Ende des Flughafens?“, konter ich. „Kann ich sonst vielleicht einen von den Rollstühlen ausleihen?“, frage ich. „Nein, die sind ja nicht für Gepäck, sondern für Menschen mit Beeinträchtigung!“, bekomme ich barsch zurück. „Wunderbar, meine Mutter ist 81 und hat kaputte Knie, dann nehme ich mir den jetzt!“, sage ich und schnappe mir den Rollstuhl, ohne eine Reaktion abzuwarten. Schlussendlich schiebe ich meine Mutter mit den Katzen auf dem Schoß durch den Hamburger Flughafen.

Warum es die richtige Entscheidung war nach Mallorca auszuwandern, wird mir mal wieder vor Augen führt, als wir am Flughafen in Palma ankommen. Direkt nach dem wir das Flugzeug verlassen, kommt eine Mitarbeiterin mit einem Trolly auf uns zu: „Damit wir nicht so schleppen müssen!“, sagt sie. Ganz entspannt geht es zum Mietwagen-Schalter. Als die Mitarbeiterin das viele Gepäck, meine Mama und die zwei Katzen sieht, bietet sie uns an: „Ich komme mit zum Auto und helfe euch beim Einladen!“ Ach ja liebes Deutschland, so sieht Herzlichkeit aus!

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