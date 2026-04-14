Bald nur noch mit Erlaubnis in der Serra de Tramuntana wandern? Den Wanderurlaub auf Mallorca zu gefährden, ist dumm

Die Serra de Tramuntana lockt mit alpin anmutenden Berggipfeln, wie hier dem Puig Major. / Mallorca Balloons

Mallorca ist nun mal beliebt. Deshalb ist es am Strand voll, auf den Straßen voll und hin und wieder auch auf beliebten Wanderwegen in der Serra de Tramuntana voll. Und auch wenn sich die Menge der Wanderer bisher im Vergleich zu den Strandgängern eher bescheiden ausnimmt und sich deutlich besser verteilt, lässt sich durchaus nachvollziehen, dass es die Grundstückseigentümer im Gebirge nerven kann, wenn Dutzende oder gar Hunderte Ausflügler am Tag durch den eigenen Garten laufen. Denn fast die gesamte Serra de Tramuntana befindet sich in Privatbesitz, sodass auch die meisten Wanderwege folgerichtig durch private Grundstücke führen.

Eigentümer können nicht einfach die Wegerechte ignorieren

Doch halt: Erstens weiß man ja (zumindest im Idealfall), ob auf dem eigenen Anwesen ein öffentlicher Wanderweg verläuft, bevor man sich zum Kauf entschließt. Und zweitens gibt es seit vielen Hundert Jahren verbriefte Wegerechte für die Pfade im Gebirge. Die kann man als Grundstücksbesitzer nicht einfach ignorieren und Zäune aufstellen. Häufig genug geschieht das jetzt schon. Und die alles entscheidende Frage ist, ob das Absperren der Wege mit dem geplanten neuen Gesetz für die Serra de Tramuntana nun zum Kavaliersdelikt verkommt.

Der vorläufige Gesetzestext lässt viel Spielraum für Interpretation. Umso wichtiger ist, dass Opposition und Wanderfreunde ganz genau hinschauen, um eine heimliche Privatisierung der Wanderwege zu verhindern. Wandertourismus auf Mallorca hat gerade im Frühjahr und Herbst eine hohe Anziehungskraft auf Urlauber. Das zu gefährden, wäre töricht.

Spanische Übersetzung Mallorca es, sencillamente, un destino muy querido. Por eso las playas están llenas, las carreteras están llenas y, de vez en cuando, también los senderos más populares de la Serra de Tramuntana están llenos. Y aunque, por ahora, el número de excursionistas resulta más bien modesto en comparación con el de los bañistas y además se reparte bastante mejor, se puede entender perfectamente que a los propietarios de terrenos en la montaña les moleste que decenas o incluso cientos de senderistas atraviesen cada día su propio jardín. Porque casi toda la Serra de Tramuntana es de propiedad privada, y por eso la mayoría de los caminos discurren, lógicamente, por fincas particulares. Pero, en primer lugar, uno sabe si por su propiedad pasa un sendero público antes de decidirse a comprarla. Y en segundo lugar, existen desde hace muchos siglos derechos de paso debidamente reconocidos para los caminos de la montaña. Eso un propietario no lo puede ignorar con cercas y portones. Y, sin embargo, es eso lo que sucede con demasiada frecuencia. La cuestión decisiva es si cerrar esos caminos acabará convirtiéndose en una falta menor con la proyectada ley para la Serra de Tramuntana. El borrador actual deja mucho margen para la interpretación. Por eso es aún más importante que la oposición y los aficionados al senderismo vigilen con lupa para impedir una privatización encubierta de los caminos. El turismo de senderismo en Mallorca ejerce un gran atractivo para los visitantes. Poner eso en riesgo sería una auténtica insensatez.

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