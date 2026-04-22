Meinung | Der ganz normale Wahnsinn
Die Sehnsucht nach der heilen Welt: Weshalb der Ballermann mehr ist als nur Party
Zwischen Schlagermusik, Sonnenschein und Massenrausch wird der Ballermann für viele zum letzten Zufluchtsort vor dem Welt-Wahnsinn - MZ-Kolumnist Ingo Wohlfeil zieht sein Fazit
Kriege, Krise und Katastrophen sind nicht gesund für unseren Geist. Wir leiden unter dem Nachrichten-Dauerfeuer über Trump, Ölpreis, Russland. Unser mediales Umfeld sorgt für stetig steigende emotionale Belastungen. In solchen Phasen suchen wir nach Auswegen. Nach einem Schalter, der die Nonstop-Bad-News ausknipst oder einfach nach einem Ort, der den Kontrollverlust wegzudimmen vermag. Zumindest für ein paar Tage. Nie war er notwendiger als heute.
Die Sehnsucht nach einer heilen Welt
Zehntausende Endzeit-Erschöpfte verabredeten sich am letzten Wochenende zur kollektiven Amnesie im dafür extra-geschaffenen Ambiente, dem Ballermann. Dem Disneyland für Betrunkene. Dieses Bonmot stammt von Partysänger Lorenz Büffel, einem Mann, der seit zwanzig Jahren dabei mithilft, die Weltkrisen im kollektiv zu verarbeiten. Zuerst als Promoter in dem Party-Giganten Megapark, dann als bekannter Partysänger.
Finanzkrise, Eurokrise, Schweinegrippe, Klimakrise, ISIS, Ukraine-Krieg, Gaza, jetzt Iran und Büffel singt über die Sehnsucht nach Mallorca. Dem letzten Zufluchtsort vor dem Welt-Wahnsinn. Die einst verruchte, billige und in die Jahre gekommene Party-Meile bietet mittlerweile eine einzigartige High-End-Unterhaltungsmaschinerie, die standesübergreifend einzig und allein dem Zweck dient, abzulenken, zu betäuben oder einfach nur um ein letztes Mal Spaß zu haben, bevor wir alle den Verstand verlieren.
Bemerkenswert an diesen wilden Tagen des Vergessens war die Friedlichkeit beim Massenrausch. Keine besonderen Vorkommnisse meldet die Polizei. Da war nur der Wunsch nach Party im Sonnenschein. Bei Schlagermusik. Die heile Welt die viele ersehnen, gibt es, zumindest für ein Wochenende. Das Land Sorgenfrei. Den Ballermann.
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