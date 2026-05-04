Kreuzfahrt-Touristen auf Mallorca – herzlich willkommen!

In 2025 besuchten 1,8 Millionen Kreuzfahrt-Touristen die Balearen. Das Thema Kreuzfahrt-Tourismus polarisiert wie kaum ein anderes: Umwelt-Aktivisten und zahlreiche Palmesaner erregen sich über die Luftverschmutzung und Umweltbelastung durch immer größer werdende Schiffe, durch Menschenmassen verstopfte Straßen in Palmas Altstadt, den Lärm sowie über Schiffstouristen, die auch kein Geld in Palmas Restaurants und Geschäften ließen, da an Bord ja alles inklusive sei. Dies alles schränke die Lebensqualität erheblich ein. Freunde des Kreuzfahrt-Tourismus dagegen lieben diese spezielle Art zu reisen: viel Erlebnis bei wenig Planungsaufwand, planbare Ausgaben, hohe Sicherheitsstandards, jeden Tag eine andere Stadt und andere Eindrücke und das Hotel mit vielen Sport- und Freizeitmöglichkeiten fährt mit. Wunderbar!

Die Kreuzfahrtbranche bemüht sich um den Übergang zu nachhaltigeren Kraftstoffen

Die CLIA, die Vereinigung der Kreuzfahrt-Reeder, hat gerade ihren Jahresbericht 2025 vorgelegt, der zeigt, dass die Reisebranche sich ernsthaft mit den Einwendungen der Kritiker befasst und dass sich auch das Reiseverhalten der Kreuzfahrtouristen geändert hat. Besonders den Umweltaspekten wird neuerdings Rechnung getragen, indem an einer energieflexiblen Flotte gearbeitet wird. Die modernen Schiffe arbeiten bereits mit Mehrkraftstoff-Motoren und einem Übergang zu nachhaltigeren Kraftstoffen. Nicht nur an Bord, sondern auch bei den angebotenen Landausflügen wird auf Nachhaltigkeit geachtet. Die Kreuzfahrttouristen haben ihr Reiseverhalten verändert, was der einheimischen Wirtschaft zugutekommt. 7 von 10 Gästen nehmen das Ausflugsangebot der Schifffahrtsgesellschaften wahr.

Touristenmassen in Palmas Innenstadt im August 2025 / Clara Margais/dpa via Europapress

Immer mehr Kreuzfahrt-Touristen bleiben länger auf der Insel oder kommen wieder

Die Unternehmerverbände Mallorcas rühmen die guten Umsätze mit Kreuzfahrttouristen in Gastronomie, Handel, Verkehr und Kultur. Das liegt u.a. daran, dass viele Gäste nicht nur „flüchtige“ Gäste sind, sondern dass 64 Prozent der Kreuzfahrtgäste einen Tag vor oder nach der Ein- oder Ausschiffung in Mallorcas Hotels übernachten, etliche sogar ein paar Tage auf Mallorca bleiben. Und, so der Jahresbericht der CLIA, 60 Prozent der Kreuzfahrttouristen kehren später zu Zielen, die sie auf der Kreuzfahrt entdeckt haben, zurück, um dort einen längeren Urlaub zu machen. So hat sich der Kreuzfahrt-Tourismus zu einem „Tourismus-Capture-Tool“ entwickelt.

Der Wirtschaftszweig braucht Lösungen anstatt Genörgel

Der Aktivist Pere Joan Femenia demonstriert gegen die Kreuzfahrtschiffe. / Petzold

Die Wirtschaftszahlen beeindrucken: 2024 erwirtschaftete die Kreuzfahrtwirtschaft in Spanien 8,6 Milliarden Euro, von denen 3,9 Milliarden direkt zum BIP beitrugen. Und, in diesem Wirtschaftszweig fanden 64.000 Menschen eine Beschäftigung. CLIA kommt in seiner Studie zu dem Ergebnis: „Die zugrunde liegende Frage ist nicht mehr, ob dieser Tourismus eine Wirkung erzeugt, sondern wie man ihn verwaltet, ohne das Gebiet zu belasten.“ Eine Regulierung wird von den Einfallslosen gefordert. Der Kluge sucht nach Lösungen. Die Kreuzfahrtwirtschaft hat erkannt, dass der heutige Kunde verlangt, dass die Umwelt geschützt wird und der Anbieter nachhaltig arbeiten muss. Sie scheint auf einem guten Weg zu sein.

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