Dieses Weingut auf Mallorca ist ein architektonisches Meisterwerk

Hans-Peter Schwarzkopf, früherer Eigentümer des Haarkosmetik-Konzerns Schwarzkopf, war nicht der einzige prominente Deutsche, der in den 90er Jahren ein Domizil auf Mallorca suchte. Als ihm das Areal Can Axartell gezeigt wurde, sah er jahrhundertealte, damals stimmig konzipierte, aber weitgehend in Ruinen verfallene Hofgebäude, eine von Eseln betriebene historische Ölmühle und eine kleine Kapelle. Später antwortete er auf die Frage, was ihn bereits im Jahr 1999 dazu bewog, auf Mallorca Weingutsbesitzer zu werden: "Unser Grundstück auf Mallorca fiel von der Fläche her etwas größer aus als geplant. So kam die Idee auf, es mit Schafen und Oliven zu bewirtschaften, was dort Gang und Gäbe ist, jedoch nur ein Zusatzgeschäft sein kann. Also haben wir uns für Wein entschieden." Schwarzkopf war damit einer der ersten deutschen Investoren des Inselweinbaus.

Weinfässer in der Bodega Can Axartell / Kornelia Kruczek

Die Gründung der 200 Hektar großen Finca im zauberhaft ruhigen Tal zwischen Pollença und Campanet erfolgte jedoch bereits kurz nach der Eroberung der bis dahin arabischen Insel im Jahr 1229. Der Wein von Can Axartell war im 16. und 17. Jahrhundert in der Stadt Pollença sehr beliebt. Ebenso bekannt war das Olivenöl der Finca, die bis heute außer 40 Hektar Weinbergen sowie Brachgelände auch über fast 40 Hektar mit teilweise uralten Olivenbäumen verfügt.

Energieeffiziente und sehenswerte Architektur

Die kalkhaltigen Böden des Tals liegen am südlichen Rand des Tramuntana-Gebirges. Der Hausberg Penya Mascorda wirft abends seinen Schatten weit über die Landschaft und verkürzt die heiße Sonneneinstrahlung. In zwei Richtungen ist das Tal offen und empfängt kühlende Brisen aus der Bucht von Pollença, die nur sieben Kilometer weit entfernt liegt.

Innenansicht der Weinkellerei Can Axartell / Nele Bendgens

Die energieeffiziente, teilweise in den Berg gebaute und dadurch gut gekühlte Kellerei ist eines der architektonischen Glanzstücke der Insel. Nach langwierigen Verhandlungen mit den auf Landschaftsschutz und Ästhetik achtenden Behörden entstand das mehrstöckige, auf dem Dach bepflanzte und ganz auf Schwerkraft ausgerichtete Gebäude an der Stelle eines ehemaligen Steinbruchs und wurde harmonisch in den Berg eingepasst. Schon des Gebäudes wegen lohnt sich die Teilnahme an einem der Besuchsprogramme, für die man sich allerdings anmelden sollte.

Aromen, die man probieren sollte

Die Kellerei beeindruckt freilich nicht nur durch architektonische Schönheit, sondern auch durch planerische Perfektion und in jeder Hinsicht auf Qualität ausgerichtete technische Ausstattung. Önologische Berater und das Architektenteam planten Hand in Hand. Gewiss ist Technik nicht alles, doch hilft sie bei exakter Arbeit an kristallklaren Aromen: Dass die Weine fast ausnahmslos hervorragend gearbeitet sind, steht außer Zweifel.

Der Tinto von Can Axartell ist empfehlenswert. / Nele Bendgens

Aus einer Vielzahl sowohl autochtoner als auch internationaler Rebsorten, auch seltenen wie Esperó de Gall oder Manès de Tibús, entstehen unterschiedlichste Weine, vom unkomplizierten Tinto bis zum Topwein Selección Familiar. Der kirschig frische, sommerlich leicht wirkende „Tinto“ aus den vier verschiedenen Rebsorten Merlot, Syrah, Callet und Manto Negro ist dabei ein guter Einstieg – auch als Beispiel für die gelungene Verbindung mallorquinischer und internationaler Rebsorten. Er wirkt unbeschwert frischfruchtig und lässt sich wegen kaum spürbarer Gerbstoffe an warmen Tagen auch ein wenig gekühlt trinken.

Informationen Der Wein 2024 Can Axartell tinto, Flasche: 11,45 Euro Finca Can Axartell Camí Vell de Pollença, s/n Kontakt: Kundenservice +34 871 87 03 53 Besuche: +34 646 451 899 Allgemeine Anfragen an: info@canaxartell.es Besuche an :vists@canaxartell.es www.canaxartell.com

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