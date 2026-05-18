Wäre das ein Modell für ganz Mallorca? Auf Cabrera verhindert der Kapitalismus die Überfüllung

Eine Bootsfahrt nach Cabrera, diese idyllische kleine Schwester von Mallorca, ist alles andere als ein Schnäppchen. Unter 150 Euro kommt eine vierköpfige Familie nicht aus diesem Unterfangen heraus. Da liegt der Gedanke nahe, dass der Preis eine abschreckende Wirkung haben soll – und dass sich die beiden konkurrierenden Bootsunternehmen angesichts nahezu identischer Preise zumindest grob abgesprochen haben.

Und was wäre, wenn?, schleicht sich da ein neuer Gedanke heran. Wenn tatsächlich der Preis für die Bootsfahrt viele Menschen davon abhält, ihre Freizeit im Nationalpark Cabrera zu verbringen? Dann hätte der Kapitalismus das geschafft, woran die Verantwortlichen auf Mallorca an anderer Stelle verzweifeln, nämlich paradiesische Orte vor der Überfüllung zu bewahren. Auf Cabrera wird das offensichtlich vorrangig durch den Preis erreicht. Denn es ist davon auszugehen, dass es aufgrund der Tarife gar keine größere Nachfrage gibt.

Tourismus wird entdemokratisiert

Tourismus wird damit einmal mehr ein Stück weit entdemokratisiert. Denn wer sich den teuren Sonntagsausflug nicht leisten kann, der bleibt eben draußen und muss sich im Netz Fotos von Cabrera anschauen.

Die Insel ist ansonsten nur noch privaten Bootsbesitzern zugänglich ist. So wie immer mehr Orte auf Mallorca inzwischen denen vorbehalten sind, die Geld haben. Und das sollte nicht sein, denn schützen können künftige Generationen nur, was sie kennen und schätzen gelernt haben. Deshalb sollten sich alle Familien einen Tag auf Cabrera leisten können.

Spanische Übersetzung Una excursión en barco a Cabrera, esa idílica hermana pequeña de Mallorca, no es ni mucho menos una ganga. A una familia de cuatro miembros no le sale eso por menos de 150 euros. De ahí surge la sospecha de que el precio busca tener un efecto disuasorio, y de que las dos compañías de barcos competidoras, a la vista de unas tarifas casi idénticas, al menos pactaron a grandes rasgos. ¿Y qué pasaría si?, se cuela entonces una nueva idea. ¿Y si de verdad el precio de la travesía en barco impide a muchas personas pasar su tiempo libre en el Parque Nacional de Cabrera? Entonces el capitalismo habría logrado aquello en lo que los responsables de Mallorca fracasan desesperadamente en otros lugares: preservar los parajes paradisíacos de la masificación. En Cabrera, al parecer, eso se consigue sobre todo mediante el precio. Pues cabe suponer que, debido a las tarifas, ni siquiera existe una demanda mucho mayor. Con ello, el turismo vuelve a desdemocratizarse un poco más. Porque quien no puede permitirse la cara excursión dominical se queda sencillamente fuera y tiene que mirar en internet fotos de Cabrera. Los propietarios de barcos privados son entonces quienes todavía pueden acceder a la isla. Igual que cada vez más lugares de Mallorca están reservados a quienes tienen dinero. Y eso no debería ser así, porque las generaciones futuras solo podrán proteger aquello que han conocido y aprendido a apreciar. Por eso las familias deberían poder permitirse un día en Cabrera.

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